Если на россиян не подействуют похоронки, главную истину им донесут ВСУ

Я надеюсь, что у жителей россии включится мозг и они не пойдут воевать за маниакальный бред бункерного мерзавца.

Нас толкнули – мы пошли

Хотя исторический опыт показывает, что ни коллективное бессознательное, ни коллективное сознательное в россии на события не влияло. Нас толкнули – мы пошли. Из года в год. Из века в век.

Актуальное Шантаж, угрозы и метод стада: как россия проталкивает псевдореферендумы на оккупированных территориях

Возможно, похоронки окажут влияние на скорость кристаллизации гражданского общества в выхолощенной многовековыми диктатурами стране. Закрытые гробы. Вагоны-холодильники с фрагментами тел. Но и в такой поворот событий верится с еще большим трудом.

Это может сработать только в сравнительно благополучных регионах, где перспектива денежной компенсации за убитого не пересиливает горе от его утраты. Москва, питер, новосибирск – тут моральный вес похоронок значителен. В кемеровских е**нях – это ни о чем.

Против рашизма работает только одно лекарство

Но мы все равно попытаемся убить как можно больше тех, кто придет с оружием в нашу страну. Так что, недорогие россияне, не обижайтесь. Чем больше ваших поедет домой в мешке или сгниет на наших полях, тем больше шансов, что до вас дойдет: мы за мир и против нацизма! Российского нацизма в том числе. Если для этого нужно убить 300 тысяч ваших солдат – что ж, значит, мы постараемся их убивать до тех пор, пока ваши матери и отцы не скажут: "Хватит!". Скажут столь убедительно, что кремль не сможет им отказать.

Рекомендуем россияне уже совершили ошибку, которую нельзя исправить, но еще не поняли это

Теперь о "референдумах". Тут можно коротко. Вы можете подтереться их результатами. Лучше бы было сразу печатать бюллетени на туалетной бумаге. Никого в мире не интересуют "референдумы" на оккупированных территориях. Нулевая легитимность.

Тех, кто такие "референдумы" организовывает, как и тех, кто в них участвует, ждет уголовная ответственность. И это еще не самое плохое, что их ждет.

К теме – россияне убегают от мобилизации даже на самокатах: смотрите видео