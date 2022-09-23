Истерическая и слишком эмоциональная, – пресс-секретарь путина о реакции россиян на мобилизацию

23 сентября 2022 , 16:04
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У россиян началась паника из-за проведения частичной мобилизации. В кремле уже отреагировали на это.

Пресс-секретарь путина дмитрий песков назвал реакцию россиян на мобилизацию "истерической и очень эмоциональной". Об этом сообщают росСМИ.

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Можно еще было как-то понять вот такую истерическую и чрезвычайно эмоциональную реакцию в первые часы после объявления частичной мобилизации – даже в первый день. Потому что действительно был определенный недостаток информации, что также понятно,
– сказал песков.

Он утверждает, что сейчас якобы нет дефицита в разъяснениях относительно мобилизации. Песков добавил, что к "провокационным и фейковым сообщениям в соцсетях нужно трезво и вдумчиво относиться".

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Автор: Софія Ковнір