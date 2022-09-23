Истерическая и слишком эмоциональная, – пресс-секретарь путина о реакции россиян на мобилизацию
У россиян началась паника из-за проведения частичной мобилизации. В кремле уже отреагировали на это.
Пресс-секретарь путина дмитрий песков назвал реакцию россиян на мобилизацию "истерической и очень эмоциональной". Об этом сообщают росСМИ.
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Как в кремле прокомментировали реакцию россиян на мобилизацию
Можно еще было как-то понять вот такую истерическую и чрезвычайно эмоциональную реакцию в первые часы после объявления частичной мобилизации – даже в первый день. Потому что действительно был определенный недостаток информации, что также понятно,
– сказал песков.
Он утверждает, что сейчас якобы нет дефицита в разъяснениях относительно мобилизации. Песков добавил, что к "провокационным и фейковым сообщениям в соцсетях нужно трезво и вдумчиво относиться".
Частичная мобилизация в россии: последние новости
- В Генштабе ВСУ сообщали, что из-за частичной мобилизации оккупационные власти Крыма заявили, что основное количество резервистов планируется набрать из числа работников частных охранных предприятий , имеющих опыт военной службы.
- Всего россия хочет мобилизовать 300 тысяч резервистов. Впрочем, британская разведка считает , что им не удастся это сделать.
- Кстати, россияне не слишком радостно отреагировали на новости, где упоминается о "мобилизации". Они намекают, что начинают искать адрес "засекреченного бункера".
- В Институте изучения войны заметили, что кремль, вероятно, мобилизует неэтнических россиян и иммигрантов и делает это непропорционально быстро.
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