Россия намерена до конца 2025 года сформировать десять новых дивизий. Несмотря на большие потери, противник продолжает увеличивать количество живой силы.

О планах рассказал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на совещании по подведению итогов достижений Сил обороны за июль 2025 года. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

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Что сказал Сырский об увеличении количества российских войск?

Александр Сырский сообщил, что с начала года в России уже создано две новые дивизии. Еще восемь россияне хотят сформировать до конца 2025 года.

По его словам, ежемесячно враг увеличивает группировку на примерно 9 тысяч военных.

Поэтому не имеем другого выбора, как продолжать меры мобилизации, улучшать боевую подготовку, усиливать беспилотную компоненту наших войск,

– добавил Главнокомандующий ВСУ.

За июль, по данным Генштаба, Россия потеряла более 33 200 человек. Это на 800 больше, чем в июне. Также украинское войско продолжает эффективно уничтожать технику и вооружение врага.

Напомним, Александр Сырский заявил, что с начала 2025 года общее количество потерь врага превышает 200 тысяч солдат. Такие результаты в результате эффективной работы Сил обороны Украины.