В ISW объяснили, почему "безграничный мобилизационный ресурс России" – это миф

Владимир Путин может оказаться перед другой дилеммой после новых волн мобилизации в России. Сейчас количество резервистов, подходящих для боевых действий на передовой, ограничено.

Об этом сообщили в американском Институте изучения войны. По словам аналитиков, российская система призыва ежегодно генерирует около 260 000 новых солдат, которых призывают два раза в полгода.

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Безграничный мобилизационный ресурс России – это миф

Как стало известно, сочетание довоенного призыва в запас, усилий с вербовкой, частично привлекаемых резервистами, и частичного призыва в резерв в сентябре, вероятно, внесли значительный вклад в имеющуюся резервную силу в возрастных группах и с соответствующим опытом возмещения потерь в передовых боевых частях.

Возможно, Путину придется рассмотреть вопрос о расширении самой срочной службы, ежегодно будет привлекать большую долю российских молодых мужчин против их воли на военную службу,

– отметили аналитики.

Однако демография не способствует такому подходу. Ежегодно в России около 800 тысяч молодых мужчин исполняется 18 лет. Расширение срочной службы гораздо более 260 000 тех, кто уже вынужден служить в армии, рискует не только взять молодых людей с физическими состояниями, непригодными для войны, но и начать вытаскивать слишком много мужчин из российской экономики, которую Путин одновременно пытается направить на войну.

Повод безграничного мобилизационного ресурса – это миф, считают эксперты. Путин уже был вынужден сделать сложный и неоптимальный выбор, чтобы компенсировать ужасные потери, причиненные его войной российской армии. Он столкнется с таким же трудным выбором в 2023 году.

"Россия может мобилизовать еще больше человек, и Путин, вероятно, сделает это, а не сдастся. Но расходы Путина и России на меры, которые ему, вероятно, придется принять на этом этапе, начнут быстро расти", – добавили в ISW.

Буданов рассказал о скрытой мобилизации в России

Недавно глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявил, что в России продолжается скрытая мобилизация. Для "второй армии мира" нет проблемы набрать 500 тысяч солдат.

По его словам, более 90% оккупантов сразу отправили на фронт без обучения. Небольшой процент пошел на формирование новых подразделений, но большинство пошло на восстановление.

Автоматов у захватчиков хватит на любое количество. Бронемашин не хватает и сейчас, но это им совершенно не мешает.