"Мобилизация подорвала российское общество": почему не срабатывает кремлевская пропаганда

Во время аннексии Крыма российская пропаганда создала такой фон, когда в России все радовались возвращению полуострова. Сейчас все нарративы кремлевской пропаганды подорвала мобилизация населения.

Такое мнение 24 каналу озвучил старший эксперт Украинского института будущего Игорь Попов. Ранее сообщалось о том, что "мобики" под границами Сумщины, и следует ли готовиться к наступлению на регион.

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Мобилизация в России разрушила консенсус

Попов рассказал, что в 2014 году российская пропаганда создала крымский консенсус, когда в России все были объединены идеей возвращения в Крым, даже либералы. В начале 2022 года по схожей модели был создан донбасский консенсус о том, что Россия должна ввести войска и забрать себе Донбасс. Все упиралось в то, что это будет сделано силами профессиональной армии, высокотехнологичного вооружения, взятием Киева за 3 дня.

Им удавалось даже поддерживать уровень доверия к войне. Однако с объявлением мобилизации все это провалилось. То есть, резкое изменение социологической картинки, настроений общества, очень выросла тревога. Они теперь поняли, что война не в телевизоре, война теперь может прийти в каждый дом,

– отметил старший эксперт Украинского института будущего.

Он добавил, что на них это сильно повлияло. Ура-патриотизм от войны в телевизоре превратился в стук в дверь, что ты теперь должен ехать в телевизор и воевать. Мобилизация действительно подорвала российское общество.

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Консенсус по Херсонщине и Запорожью

Старший эксперт Украинского института будущего продолжил, что в отношении Херсонщины и Запорожья кремлевская пропаганда нарабатывает нарратив "исторического права". Мол, 300 лет назад Екатерина и Потемкин завоевывали здесь земли и строили города.

"Впрочем, это не срабатывает по сравнению с аргументом, что для этого нужно мобилизовать гражданское население и отправить туда", – отметил Попов.

По его словам, несмотря на все информационные занавесы, российское общество видит, что они отступают, проигрывают войну, мир отвернулся от них, экономические санкции влияют на их холодильники. Перевернуть эту картинку общества у Кремля нет шансов. Даже с применением оружия массового поражения.

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