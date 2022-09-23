Принудительная мобилизация в россии, особенно в нероссийских регионах, вызвала гнев, – ISW
Источник:ISW
Российский диктатор объявил о мобилизации. Из-за этого у россиян началась паника.
В американском Институте изучения войны заметили, что кремль, вероятно, мобилизует неэтнических россиян и иммигрантов и делает это непропорционально быстро. В частности, член российского совета по правам человека при кремле кирилл кабанов предложил обязательную военную службу для иммигрантов из Средней Азии.
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Кого именно мобилизуют больше всего
Военную службу предлагают тем среднеазиатским иммигрантам, которые получили российское гражданство в течение последних 10 лет. Даже угрожают конфисковать их российское гражданство, если они не пройдут мобилизацию.
Также жители Курумкана в Республике Бурятия отмечают, что российские военачальники мобилизовали около 700 мужчин из общей численности 5 500 человек. По словам аналитиков, если эта информация верна, то свидетельствует о том, что российские чиновники мобилизовали около 25% мужского населения из одной деревни в районе, где большинство составляют буряты. Также показывали мобилизационный список из Туапсе Краснодарского края. В населенном пункте проживает 90% этнических армян, несмотря на то, что общая армянская община города составляет всего 8,5% населения.
Россияне разгневаны
Специалисты заметили, что жесткий подход кремля к мобилизации вызывает общественный гнев и недоверие по всей россии. Акции протеста прошли в 42 городах страны, в том числе и в маленьких селах Республики Дагестан.
В Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Тольятти и Забайкальском крае неизвестные подожгли несколько военных пунктов и зданий местных администраций. Аналитики предполагают, что, скорее всего, в ближайшие дни кремль подавит такие протесты. Однако объявление о частичной мобилизации и откровенном игнорировании даже продиктованных правительством параметров мобилизации может оттолкнуть обеспокоенные слои российской общественности, которые раньше были более терпимы к российскому вторжению в Украину.
Мобилизация в россии
- Глава чечни рамзан кадыров провел совещание с оперативным штабом относительно "специальной военной операции". Он заверил, что в чечне мобилизации не будет, потому что она и так "перевыполнила план" в войне против Украины в 3 раза.
- А американский генерал Бен Ходжес сравнил действия владимира путина с действиями адольфа гитлера перед смертью. По мнению генерала США, поведение главы кремля напоминает фюрера в последние дни третьего рейха.
Как мобилизация повлияет на войну: смотрите видео