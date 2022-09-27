Мобилизация в россии: под удар стала попадать интеллигенция

В россии продолжается проведение частичной мобилизации. Под нее также попадает интеллигенция из центральных регионов страны-агрессора.

Из-за российской агрессии против Украины руководство страны-агрессора уже существенно уменьшило численность представителей своих малых народов. Среди убитых оккупантов чуть менее 40% были представителями неславянских этнических групп.

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Под мобилизацию начала попадать интеллигенция россии

В пятерку регионов с большим количеством жертв вошли Республики Дагестан и Бурятия, Краснодарский край, Башкортостан и Волгоградская область. Также в цифрах прослеживается непропорциональное соотношение: количество погибших солдат из бедных регионов (где и проживают этнические сообщества) значительно выше, чем из развитых.

По оценкам военной разведки Украины, после подписания путином указа о мобилизации карта смертности в регионах значительно изменится. Повестки получают тысячи представителей интеллигенции и частного бизнеса из центральных регионов россии и промышленных предприятий-гигантов. Если рабочие профессии будут еще обеспечиваться отсрочками от призыва, то именно российская интеллигенция станет удобрением для украинского чернозема.

Окончательно уничтожив граждан, которые могут осознавать крах российской государственности, кремлевский диктатор надеется избавиться от протестов против войны и бессмысленной гибели сотен тысяч россиян,

– отметили в разведке.

Частичная мобилизация в россии: последние новости

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