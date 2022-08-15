Регионы россии не могут вовремя пополнить армию, новобранцев заманивают деньгами, – ISW

россияне не гнушаются всеми возможными способами, чтобы привлечь больше людей на войну в Украине. И поскольку пополнить армию удается так себе, то в ход идет материальное поощрение.

Армия россии ежедневно несет бешеные потери. А это значит, что врагу на регулярной основе нужно проводить набор бойцов, которых отправили бы на фронт.

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Жители больших городов не хотят воевать

В руки аналитики из Института по изучению войны попал отчет оккупантов. В нем как раз речь шла о наборе на войну в Украине. В документе указано, что силы безопасности в России рассматриваются как потенциальные кадры для отправки на фронт. Так, один из правоохранителей получил письмо, в котором было указано о том, чтобы он явился в военкомат.

Сами же сотрудники военкомата не в восторге от популяризации службы по контракту. А все потому, что планы с таким сценарием выполнять просто невозможно. И здесь нет ничего удивительного, ведь, например, жители больших городов не заинтересованы в войне.

оккупантов заманивают деньгами

Поскольку набрать необходимое количество "пушечного мяса" не удается, приходится искать мотивацию для него. Так, призывникам предлагают такую же оплату и льготы, которые получают новобранцы из добровольческих батальонов. Аналитики убеждены, что это свидетельствует о вербовочной кампании, проводимой по всей территории россии. Но и это не очень помогает врагу.

Так, в Татарстане новобранцы добровольческих батальонов "Алга" и "Тимер" получат единовременную выплату в размере 360 тысяч рублей (около 5 800 долларов США), а на 260 тысяч (около 4 200), как обещалось ранее. Не исключено, что повышение ставок связано с тем, что никто не заявляется отправляться на войну.

Отметим, что накануне аналитики Института по изучению войны заметили, что в Татарстане указывают ложные данные. Эксперты предполагают, что там завышают цифры новобранцев с целью привлечь все больше людей к войне.

В Украине действуют шесть группировок врага

Аналитики из того же Института по изучению войны провели исследования и подсчитали, что в Украине действуют шесть вражеских группировок. Если говорить об их географии, то разбросаны они так:

Харьковское направление и северо-восток области;

линия Изюм – Славянск;

Северско-Лисичанский район;

Бахмут;

Авдеевско-Донецкий район;

Юг Украины.

В то же время следует отметить, что эти группировки не однородны. Среди них могут быть как откровенные головорезы из ППК "Вагнера", так и новобранцы, которые автомат держать в руках нормально не умеют. Также на стороне врага сражаются принудительно мобилизованные жители недавно оккупированных территорий.

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