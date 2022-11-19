Путин тайно готовит новую масштабную мобилизацию в России: к чему это приведет – анализ ISW

Несмотря на то, что россиян убеждают, что частичная мобилизация завершилась, она будет продолжаться. Причем, отмечают аналитики, на этот раз набор в армию будет более масштабным.

Это подчеркивают в Институте по изучению войны. Аналитики подчеркивают, что в Кремле уже работают над новой масштабной кампанией по мобилизации. Рассказываем, чем это может закончиться для России.

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Мобилизация в России никуда не исчезла

Как отмечают составители отчета, официальные лица в России готовятся к дальнейшей скрытой мобилизации. Делают они это, несмотря на то, что в стране-агрессоре продолжается осенний призыв. И все это, подчеркивают в Институте, будет иметь негативные последствия для самого Кремля. Российский аппарат формирования вооруженных сил будет перегружен. Следовательно, это негативно повлияет на развитие как мобилизованных, так и призванных военных.

Возможную вторую волну мобилизации активно обсуждали в российских телеграм-каналах. В подтверждение этого в сеть выложили изображение повестки, полученной жителем Санкт-Петербурга. Ему сказали, чтобы он явился в пункт мобилизации в январе 2023 года. Напомним, что частичная мобилизация, по словам Путина, завершилась 31 октября.

Заметим, что Путин тогда не подписывал ни одного указа о конце кампании частичной мобилизации. В разговоре с журналистами он клеил дурака и говорил, что ему нужно посоветоваться с юристами.

Новая волна мобилизации будет зимой

Военные блоггеры-националисты тоже подбрасывают дров в костер. Они распространяют в сети заявления, что в декабре – январе начнется всеобщая мобилизация. Одно из независящих российских изданий даже опубликовало расследование. В нем говорится, что государственные структуры и предприятия продолжают подготовку своих сотрудников к мобилизации. Работников отправляют на разные учебные программы и курсы, связанные с военной службой.

Но ведь и это еще не все. Еще одно РосСМИ сообщило, что Одинцовский гарнизонный военный суд Московской области намеренно подтвердил, что мобилизация продолжается. Более того, он обвинил мобилизованного в избиении своего командира 13 ноября. Мол, это произошло "при исполнении им обязанностей военной службы или в связи с исполнением этих обязанностей во время мобилизации".

Составители отчета также отметили заявление Кремля. В нем говорилось, что Владимиру Путину не нужно подписывать указ, который официально завершал бы срок мобилизации. То есть, по факту она продолжается, но скрыто.

Как усиленная мобилизация повлияет на войско

Следует понимать, что оно будет хуже подготовлено, ведь военная машина не справится с нагрузкой. Ниже будет качество обучения как мобилизованных новобранцев, так и военнообязанных. И здесь нет ничего удивительного, ведь они буквально будут конкурировать за возможность хоть как-то подготовиться к войне.

Да и вообще, подчеркивают в Институте, очередная волна мобилизации, которая пройдет в ближайшие месяцы, может только усугубить ситуацию для самих россиян. Кроме того, это крайне негативно повлияет на качество войска страны-агрессора, которое будут перебрасывать на передовую.

Напоследок заметим, что в России часть населения все-таки проснулась. На днях там набрала почти 500 тысяч подписей петиция против мобилизации. Впрочем, это никак не отразилось на дальнейшем наборе "пушечного мяса". Суд просто заблокировал соответствующее обращение, и все.

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