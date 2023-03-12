Касается элит: разведка Британии назвала главную задачу мобилизации в России

В войне против Украины Россия продолжает нести бешеные потери. Общая статистика близится к 160 тысячам ликвидированных бойцов. Со всем тем мобилизация продолжается и уже известна ее главная задача.

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 159 090 бойцов. В разведке Британии рассказали, какая теперь главная задача мобилизации в стране-агрессоре.

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Потери в Москве и Петербурге скудны

Прежде аналитики отметили, что соотношение потерь по регионам отличается колоссально. К примеру, Москва и Санкт-Петербург – самые богатые города – "остались относительно невредимыми в соответствии с численностью их населения". Прежде всего, это касается семей так называемой элиты страны-агрессор.

В разведке обратили внимание на обращение Путина перед Федеральным собранием. В первых двух рядах присутствовавших были высокопоставленные должностные лица. Ни у одного из них дети не служат в российском войске.

Между тем, во многих восточных регионах России смертность, вероятно, в процентном соотношении к населению в 30 – 40 раз выше, чем в той же Москве. Причем больше потерь приходится именно на этнические меньшинства. Например, в той же Астрахани 75% жертв – татарское население.

Так что в минобороны сталкиваются с определенной дилеммой. В то же время, им нужно восполнять постоянный дефицит военнослужащих, потому что они погибают на фронте. С другой стороны, вероятнее всего, главным вопросом будет элита. А конкретнее, изоляция более богатых и влиятельных элементов российского общества от участия в так называемой "спецоперации".

На фоне этого пройдемся поподробнее по актуальной статистике потерь врага. Заметим, что за последние несколько дней ежедневные отчеты поражают своими цифрами.

По 1000 "пакетов" в день