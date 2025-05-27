Об этом говорят даже на федеральных каналах: в России стартовал бизнес на мобилизованных

Российские потери на полномасштабной войне в Украине уже приближаются к миллиону личного состава. Кое-кто в России делает на этом бизнес.

Об этом 24 Каналу рассказала председатель благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова. Уже давно понятно, что в России вообще не ценят человеческую жизнь.

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В России зарабатывают на оккупантах

Уже давно известно, что россиян заманивают на войну деньгами. К примеру, год назад за подписание контракта в Москве можно было получить единовременную выплату в размере 22 тысяч долларов. Если оккупант будет уничтожен на войне, то за это также заплатят их родным.

Соответственно некоторые женщины решили на этом зарабатывать. Они стали так называемыми "профессиональными вдовами". Выходят замуж по 2-3-4 раза за оккупантов, которые подписали контракт и едут на войну.

Об этом процессе даже начинают говорить на федеральных каналах. Периодически вижу программы, где таких женщин выискивают и "линчуют". Я подозреваю, что это актрисы. Но на самом деле такой бизнес действительно существует в России,

– объяснила Романова.

Российский оккупант не только продает свою жизнь диктатору Путину за деньги. Но еще и продает себя какой-то неизвестной женщине.

Добавим, по состоянию на 26 мая Россия потеряла более 981 тысячи личного состава. Также наши защитники уничтожили 10858 российских танков, 22641 боевых бронированных машин, 28320 артиллерийских систем и т.д.