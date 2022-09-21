Движение "Мягкая волна" создало петицию "Нет мобилизации". Жители россии не хотят умирать, поэтому активно распространяют ее в соцсетях.
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Детально о петиции
В коллективном обращении указано, что граждане России выступают против любой формы мобилизации. Создатели петиции считают, что весомых и, главное, законных оснований для объявления военного призыва у президента России не было.
В текущей ситуации неопределенности мы не готовы подвергать ни моральной, ни физической опасности мужчин нашей страны – братьев, сыновей, мужчин, родителей и дедов,
– отметили в обращении.
В петиции также сказано, что она будет актуальна на протяжении всей "военной операции" в Украине. В настоящее время такое проявление гражданской позиции россиян собрало 223 803 голоса.
Скриншот петиции против мобилизации
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Путин объявил мобилизацию в россии: что известно
- Во время своего срочного обращения 21 сентября владимир путин объявил о начале частичной мобилизации. Речь идет о 300 000 резервистов. Министр обороны России отметил, что мобилизация не коснется студентов и людей без боевого опыта. Пожалуй, политик хотел сказать "больше не коснется", ведь все мы помним 18-летних российских военнопленных, рассказывавших басни об "учениях".
- Офис Президента отреагировал на новость о частичной мобилизации. Михаил Подоляк отметил, что у жизни прекрасное чувство юмора и все идет "по плану".
- Сергей шойгу объявил "статистику потерь" среди российских военных. Он фантазирует, что Украина потеряла половину армии, а у россии довольно незначительные потери. Кроме этого, лжец шойгу добавил, что 90% российских раненых уже поправились.
- Россияне объявили о намерении провести всероссийский протест. Движение "Весна" призвало всех высказаться против "могилизации" вечером 21 сентября.
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