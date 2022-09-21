Рух "М'яка хвиля" створив петицію "Ні мобілізації". Жителі росії не хочуть помирати, тому активно поширюють її в соцмережах.

Зверніть увагу "Пора вмирати, Ваня": українці відреагували мемами на часткову мобілізацію в росії

Детально про петицію

У колективному зверненні вказано, що громадяни росії виступають проти будь-якої форми мобілізації. Творці петиції вважають, що вагомих та, головне, законних підстав для оголошення військового призову у президента росії не було.

У поточній ситуації невизначеності ми не готові наражати ні на моральну, ні на фізичну небезпеку чоловіків нашої країни – братів, синів, чоловіків, батьків і дідів,

– зазначили у зверненні.

У петиції також сказано, що вона буде актуальною впродовж усієї "воєнної операції" в Україні. Наразі такий прояв громадянської позиції росіян зібрав 223 803 голосів.



Скриншот петиції проти мобілізації

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Путін оголосив мобілізацію в росії: що відомо

Під час свого термінового звернення 21 вересня владімір путін оголосив про початок часткової мобілізації . Мовиться про 300 000 резервістів. Міністр оборони росії зазначив, що мобілізація не торкнеться студентів та людей без бойового досвіду. Мабуть, політик хотів сказати "більше не торкнеться", адже всі ми пам'ятаємо 18-річних російських військовополонених, що розповідали байки про "учєнія".

. Мовиться про 300 000 резервістів. Міністр оборони росії зазначив, що мобілізація не торкнеться студентів та людей без бойового досвіду. Мабуть, політик хотів сказати "більше не торкнеться", адже всі ми пам'ятаємо 18-річних російських військовополонених, що розповідали байки про "учєнія". Офіс Президента відреагував на новину про часткову мобілізацію. Михайло Подоляк зауважив, що у життя чудове почуття гумору і все йде йде "за планом" .

і . Сергій шойгу оголосив "статистику втрат" серед російських військових. Він фантазує, що Україна втратила половину армії , а в росії натомість доволі незначні втрати. Окрім цього, брехун шойгу додав, що 90% російських поранених вже одужали.

, а в росії натомість доволі незначні втрати. Окрім цього, Росіяни оголосили про намір провести всеросійський протест. Рух "Весна" закликав усіх висловитися проти "могилізації" увечері 21 вересня.

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