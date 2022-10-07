Не хватает даже шлемов и бронежилетов: у России проблемы с военной формой для "мобиков"
Источник:Генштаб ВСУ
Российской оккупационной армии не хватает шлемов и бронежилетов. Мобилизированные должны самостоятельно покупать даже форму.
Об этом рассказали в Генштабе ВСУ. Получить форму удается лишь некоторым новобранцам.
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Оккупантам не хватает шлемов и бронежилетов
По имеющейся информации, в России существуют существенные проблемы материального обеспечения мобилизации, проводимой военным руководством страны-террориста. В начале октября из 8 тысяч отмобилизованных, состоящих на базе новосибирского высшего командного училища, военной формой обеспечили не более 50%.
Кроме того, указанному личному составу выдают только полевую форму и обувь. Остальную экипировку необходимо покупать за свой счет или попытаться получить от органов местной власти как гуманитарную помощь,
– говорится в сообщении Генштаба.
Кроме того, проблемным остается вопрос обеспечения мобилизованных россиян шлемами и бронежилетами.
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У российской армии есть проблемы с обеспечением: последние новости
- Накануне украинская разведка сообщила, что среди россиян стремительно растет недовольство из-за объявленной мобилизации. В частности, на пункте сбора в Бурятии новоприбывшие выяснили, что теплых вещей вообще нет. Так что односельчанам пришлось срочно собирать "гуманитарную помощь".
- Кроме этого, в конце сентября в соцсетях обнародовали видео, где российским военным советуют срочно запастись прокладками и тампонами. Оккупантов уверяли, что эти средства отлично подойдут для остановки кровотечения, ведь аптечки никто выдавать не будет.
- Впоследствии захватчикам посоветовали бинтовать раны лавашем. Некоторые российские командиры убеждены, что турникеты военным не нужны, ведь они могут не спасти, а навредить.
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