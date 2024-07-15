Бросают на штурмы раненых на костылях, – военный рассказал о потерях оккупантов

Россияне несут потери и в технике, и в живой силе, но продолжают штурмовать украинские позиции. У них до сих пор хватает ресурсов, чтобы оперативно менять ситуацию на поле боя.

В России происходит хоть и скрытая, но жесткая мобилизация. Об этом 24 Каналу рассказал командир экипажа БПЛА "Кара небесная" 4-й бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш, добавив, что каждый месяц в оккупационное войско набирают до 30 тысяч бойцов.

К теме Россия бросает на фронт мобилизованных без подготовки, – в ISW объяснили, почему

Как Россия пополняет потери

Кроме мобилизованных, оккупанты также привлекают контрактников, заключенных. У них есть кого отправлять на фронт. Зато в Украине длительное время мобилизация была достаточно толерантной. При этом очень много инфлюенсеров и рядовых граждан говорили о жестких действиях военнослужащих ТЦК.

Андрей Отченаш отметил, что бригада "Рубеж" чрезвычайно бережет свой личный состав и пытается защитить каждого бойца. В то же время солдаты страны-агрессора умирают массово.

Нам нужно пополнение для того, чтобы на позициях, где должно быть 10 человек, – стояло 10 человек. Только в таком случае наша бригада и вообще Силы обороны Украины будут иметь возможность держать фронт,

– подчеркнул командир экипажа БПЛА.

Тогда, даже несмотря на то, сколько людей мобилизует враг, они будут умирать в большем количестве. Соответственно мотивация россиян идти на фронт будет еще меньше. А Украина будет иметь возможность увеличить количество ликвидированных оккупантов.

Мы уже видим, что у противника есть дефицит личного состава. Очень часто на штурмовые действия россияне посылают даже раненых. Однажды к нам пленным попал человек, который пошел на штурм на костылях. Его просто заставили штурмовать,

– рассказал Андрей Отченаш.

Соответственно, Вооруженным Силам нужно большее количество личного состава, чтобы уничтожать противника и лучше держать фронт. Этого должны хотеть все украинцы.