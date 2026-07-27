Надо готовиться к самому худшему: сколько людей Россия может бросить на фронт

Депутат российской госдумы заявил, что новой волны мобилизации якобы не будет. Эти слова прозвучали на фоне сообщений о наборе в войско, в рамках которого планируют привлечь в оккупационную армию около полумиллиона человек.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан подчеркнул 24 Каналу, что всегда нужно готовиться к плохому сценарию. Военные знают, что подобная подготовка защищает от потенциальной агрессии.

Сколько человек может мобилизовать Россия

Самое плохое, что может быть – это то, что россияне поставят в строй около 400 тысяч мужчин. Повесток можно послать даже более миллиона, но реально наберут в армию гораздо меньше.

Вряд ли их используют во время наступления, потому что они просто не дойдут до линии боевого столкновения. Но их могут привлечь к созданию новой линии фронта в оборонном режиме,

– подчеркнул Роман Свитан.

Он напомнил, что северный фронт до сих пор не создан. С нашей стороны есть три области – Черниговская, Сумская и Харьковская, а с российской – Брянская, Курская и Белгородская. В общей сложности говорится о 600 километрах фронта.

"Часть из 400 тысяч мобилизованных могут туда перебросить. Остальные отправят на Восток. Нам нужно к этому готовиться уже сейчас, неважно будет это или нет. В первую очередь нам стоит набрать достаточное количество людей в корпуса, провести аудит", - добавил полковник запаса ВСУ.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Россия действительно готовится к новой волне мобилизации. Это может произойти сразу после выборов в госдуму, запланированных на 21 сентября. Путин рассчитывает набрать от 300 до 500 тысяч человек.

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