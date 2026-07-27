Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан наголосив 24 Каналу, що завжди треба готуватися до поганого сценарію. Військові знають, що така підготовка захищає від потенційної агресії.

Скільки людей може мобілізувати Росія

Найгірше, що може бути – це те, що росіяни поставлять у стрій близько 400 тисяч чоловіків. Повісток можна надіслати навіть понад мільйон, але реально наберуть до війська значно менше.

Навряд чи їх використають під час наступу, бо вони просто не дійдуть до лінії бойового зіткнення. Але їх можуть залучити до створення нової лінії фронту в оборонному режимі,

– підкреслив Роман Світан.

Він нагадав, що північний фронт досі не створений. З нашого боку є три області – Чернігівська, Сумська та Харківська, а з російського – Брянська, Курська та Бєлгородська. Загалом мовиться про 600 кілометрів фронту.

"Частину з 400 тисяч мобілізованих можуть туди перекинути. Решту відправлять на Схід. Нам треба до цього готуватися вже зараз, неважливо буде це чи ні. Насамперед нам варто набрати достатню кількість людей у корпуси, провести аудит", – додав полковник запасу ЗСУ.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що Росія справді готується до нової хвилі мобілізації. Це може статися одразу після виборів до держдуми, які заплановані на 21 вересня. Путін розраховує набрати від 300 до 500 тисяч людей.

Світан відреагував на можливу мобілізацію у Росії: дивіться відео