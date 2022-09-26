Эта война будет пылать до нашей победы, переждать не получится ни у кого

Не верю я в 300 тысяч мобизян, верю в то, что под прикрытием "частичной" будет постоянная и бесконечная.

Рабы пойдут на убой шеренгами

Противник владеет мобилизационными ресурсами , которые приближены к бесконечным, мощной пропагандистской машиной и репрессивным аппаратом, который не позволит массовые перекрытия дорог, митинги под минобороны озабоченных жонушек и остальные прелести мобилизации, которые мы прошли еще с 2014 года.

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Да, смотреть на видосы смешно и весело, но не обманывайтесь ими – цели будут достигнуты. Через несколько недель наскоро созданные стрелковые и мотопехотные батальоны будут разворачиваться. Для этого нужно несколько мешков картофеля, полевая кухня, две маршрутки на роту и пара умных типов с ноутбуками – организм готов, марш на фарш, фронт держать. Поверьте, я в этих вопросах спец.

Самое сложное для всех – впереди

Соответственно, война в тоталово. Которая будет пылать до нашей победы. Кто еще тешит себя мыслями где-то переждать – зря. Кто уже "навоевался" и после энтузиазма первых месяцев решил, что "уже все" и хочет домой к женке, – у меня плохие новости.

Кто сломался, устал, выгорел – ищите ресурс и поддержку у друзей, никаких обновлений и чилов в располагах не будет.

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Эти времена страшны и темны в том числе и тем, что всем придется быть, а не сдаваться. Но есть и хорошие новости – другого пути все равно нет. Реально время Героев, хочешь ты этого или нет.