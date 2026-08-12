Мобилизованные и корейцы: военный аналитик предположил, где Россия может задействовать их осенью

Россия готовится усилить мобилизацию уже после выборов в Госдуму, которые состоятся в сентябре. Однако вряд ли им удастся одновременно мобилизовать сотни тысяч человек за короткий срок.

Об этом 24 Каналу рассказал старший аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества Антон Земляной. По его словам, Россия сможет "переварить" 100–200 тысяч новобранцев за несколько месяцев.

Что известно о мобилизации в России?

Как подчеркнул Земляной, уже поступали данные о намерениях России набрать от 500 до 800 тысяч человек личного состава. Однако такое количество людей нереально быстро набрать в армию. Вероятно, такое количество личного состава они попытаются привлечь до конца следующего года.

Надо понимать, что эти партии мобилизованных на фронт поступают не одновременно. Они поступают с определенными интервалами. Их готовят, а затем направляют на фронт. Хотя подготовка там некачественная,

– сказал Земляной.

Сколько людей сможет набрать Россия до конца года: смотрите видео 24 Канала

Также уже поступала информация, что Россия планирует разместить на своей территории от 30 до 50 тысяч северокорейцев. Возникает вопрос, будут ли они воевать против Украины. Однако такая угроза существует.

В ходе предыдущей кампании Россия привлекла около 15 тысяч северокорейцев, которых использовала на территории Курской области. Сейчас вопрос открыт, как они будут их использовать. Они могут как перебросить их на временно оккупированные территории, так и использовать где-то в приграничной зоне,

– отметил Земляной.