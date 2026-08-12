Про це 24 Каналу розповів старший аналітик Українського центру безпеки та співпраці Антон Земляний. За його словами, Росія зможе "переварити" 100 – 200 тисяч новобранців за кілька місяців.

Що відомо про мобілізацію в Росії?

Як наголосив Земляний, вже надходили дані про наміри Росії набрати від 500 до 800 тисяч особового складу. Однак таку кількість людей нереально набрати швидко до армії. Ймовірно, таку кількість особового складу вони спробують залучити до кінця наступного року.

Маємо зрозуміти, що ці партії мобілізованих на фронт поступають не одночасно. Вони надходять з певними періодами. Їх готують, а потім направляють на фронт. Хоч підготовка там неякісна,

– сказав Земляний.

Скільки людей зможе набрати Росія до кінця року: дивіться відео 24 Каналу

Також вже була інформація, що Росія планує розмістити на своїй території від 30 до 50 тисяч північнокорейців. Є питання, чи будуть вони воювати проти України. Однак така загроза існує.

В попередній кампанії Росія залучила десь 15 тисяч північнокорейців, яких використовувала на території Курської області. Зараз питання відкрите, як вони будуть їх використовувати. Вони можуть як перекинути їх на тимчасово окуповані території, так і використовувати десь у прикордонні,

– зазначив Земляний.