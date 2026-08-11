Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Що відомо про плани Росії?

Попри застереження економічного блоку, вище військово-політичне керівництво Росії та наближені олігархи твердо налаштовані на затяжне протистояння.

Коваленко наголосив, що озвучені очільником Кремля плани передбачають призов до лав окупаційної армії декількох сотень тисяч осіб вже цього року. Аналогічні обсяги мобілізації заплановані й на наступний рік, що є прямим свідченням намірів Москви не припиняти збройну агресію.

Керівник ЦПД наголошує, що політичне поле в Росії також повністю зачищене під мілітаристський курс. Усі партії, які беруть участь у виборчому процесі, відкрито підтримують продовження війни. Водночас єдину політичну силу, яка виступала з антивоєнними гаслами, партію "Яблуко", було офіційно усунуто від участі у виборах.

У російських владних кабінетах існують певні розбіжності щодо доцільності таких кроків. Зокрема, економісти, які мають безпосередній доступ до президента Росії, виступають категорично проти вилучення працездатних чоловіків із реального сектору економіки та відправки їх на фронт.

Нагадаємо, за словами Володимира Зеленського, Росія готує нову хвилю мобілізації восени 2026 року – одразу після проведення так званих парламентських виборів. За даними української розвідки, ці плани підтверджують внутрішні документи Росії.

Президент зазначив, що Кремль хоче спочатку створити видимість підтримки війни серед росіян, а вже після виборів швидко мобілізувати кілька сотень тисяч людей до кінця року. Ще стільки ж, за його словами, можуть залучити протягом наступного року – додатково до чинного набору військових за контрактом.

Зеленський наголосив, що Україна готується максимально ускладнити Росії реалізацію цих планів і не допустити посилення її військового потенціалу.