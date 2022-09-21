В МВД объяснили, сколько россияне могут собрать солдат во время первой волны мобилизации

В россии 21 сентября владимир путин объявил о проведении частичной мобилизации. В МВД Украины рассказали, сколько страна-агрессор сможет собрать военных.

Россия не сможет найти нужное количество экипировки. Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире национального телемарафона.

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Сколько в россии могут собрать воинов во время первой волны мобилизации

По словам Денисенко, мы должны понимать, что эта мобилизация не означает, что завтра все 300 тысяч военных появятся на линии столкновении.

В первую очередь в них попадают те, кто имеет военные специальности, поэтому, думаю, эта волна будет 40 – 50 тысяч,

– отметил советник министра.

Денисенко подчеркнул, что для большего количества бойцов у россии не будет возможности найти экипировку и научить их, чтобы усилить фронт. Поэтому в этом случае это будут "все их неотвратимые потери на территории Украины".

Что известно о частичной мобилизации в россии

21 сентября в россии объявили о проведении частичной мобилизации. Основная часть призывников состоит из центральных и западных регионов россии, исходя из их мобилизационного ресурса.

Также в госдуме россии рекомендовали гражданам, подлежащим мобилизации, не уезжать на отдых за границу и не перемещаться по стране.

А россияне уже негативно отреагировали на решение путина о частичной мобилизации. Так, запрос "как уехать из россии" достиг максимума.

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