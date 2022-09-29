Выгонят из военкомата – можно в воры: курьезное видео, как вручают повестки во Владивостоке

Частичная мобилизация в россии набирает стремительные обороты. Дошли уже до такого абсурда, что сотрудники военкоматов уже больше напоминают грабителей. Чего только стоит этот экземпляр.

В сеть выложили видео с камер видеонаблюдения во Владивостоке, установленных в одном из подъездов многоэтажки. На ролике можно увидеть, как россияне изо всех сил пытаются провести свою несуразную частичную мобилизацию.

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Не открывают дверь – пролезем в окно

Наверное, именно такого принципа придерживаются представители военных комиссариатов в россии. Вот не впустили их в подъезд многоквартирного дома – не беда. Можно будет попытаться залезть в окно. Чем и занялся один из сотрудников, которому нужно как-то выполнять план по набору "мобиков".

После успешного проникновения в подъезд через окно сотрудник открыл двери для целой делегации. Он также что-то показывал на месте своего "десантирования" в многоквартирном доме. Поскольку звука не было, сложно понять, чем его так сильно удивил пандус.

Достойно внимания – сотрудники военкомата лезут в окна, чтобы набрать "мобиков": смотрите видео

Количество беглецов от мобилизации колоссальное

Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Всего за неделю страну покинуло огромное количество россиян. Оно и не удивительно, ведь они пытаются избежать сначала призыва, а затем верной смерти в Украине.

Конечно же, подсчитать количество уклонистов просто невозможно. Но, предполагают в разведке Великобритании, эта цифра может превышать количество общих сил вторжения.

Уезжают в основном хотя бы немного обеспеченные и образованные. Это еще один момент, на который обратили внимание в разведке. Это свидетельствует о том, что высшее военное руководство продолжит нагребать мужчин из беднейших регионов страны.

В то же время ее может ожидать ряд проблем. Связаны они будут именно с внутренними экономическими последствиями. Бегство мужчин за границу предполагает уменьшение количества рабочих рук. Кроме того, в стране-агрессорке лишь усилится "отток мозгов".

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