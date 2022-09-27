Чувства безнаказанности у путина и шойгу нет, вариантов тоже – политолог о мобилизации в россии

Путин и команда продолжают говорить разный бред. Сначала его прихвостне говорили, что мобилизации не будет. Теперь им нужно еще 300 тысяч человек.

Об этом 24 каналу рассказал российский политолог Аббас Галлямов. Интересно, что оккупантам нужно мобилизовать аж столько людей, несмотря на "потери почти в 6 тысяч человек", как говорил министр обороны россии шойгу. Понятно, что эти данные – обычная ложь.

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У путина и его команды исчезло чувство безнаказанности

На протяжении долгих лет у путина было чувство безнаказанности. Оно, как отмечает Галлямов, определяло его политическую стратегию. Но теперь российский диктатор не чувствует себя настолько в безопасности – Вооруженные Силы Украины жестко избавили путина от ощущения безнаказанности за собственные действия.

Чувство безнаказанности у путина и шойгу исчезло – Галлямов: смотрите видео

Он отмечает, что сейчас в действиях путина не стоит искать хоть какой-то логики. Кремль оказался в тяжелом положении и пытается как-то выкрутиться из катастрофической ситуации.

Понимаете, они сейчас находятся в столь узких пределах, у них так мало вариантов, что искать логику в их действиях невозможно. Даже если 2 "элемента" вообще не сочетаются, а у них нет других. То они приставят их, прикрутят изолентой и так будут держать,

– отметил Галлямов.

Первые новые "мобики" уже попали в плен к ВСУ

Добавим, 21 сентября путин объявил так называемую "частичную мобилизацию". По ней призвать в армию должны были до 300 тысяч резервистов после теоретической и практической подготовки. Однако такие новые "мобики" уже успели попасть в плен к ВСУ.

Недавно в сети опубликовали видео с пленным российским мобилизованным солдатом. Этого мужчину мобилизовали 21 сентября, а уже 27-го он попал в плен.