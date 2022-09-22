россии придется окончательно забыть о "бабы еще нарожают"

россия на самом деле "проскочила" пик своих возможностей по мобилизации для увеличения регулярной армии. Просто это не заметил ни кремль, ни мы.

"Поголовье" не покрывает потери

Мобилизация – это не просто история о том, сколько людей удалось набрать в армию. Это вопрос и о том, кого же ими поставят командовать, и удастся ли набранную массу людей превратить в новые подразделения или "влить" в уже существующие.

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В случае с ВСУ увеличение численности в несколько раз прошло линейно и успешно, "сигналов" о нехватке офицерского и унтер-офицерского состава в этот раз не было. А вот у рашистов ситуация выглядит ровно наоборот, мы просто многое пропустили.

1. Например, в этом году в армию рф набирали не только по контракту в рамках "скрытой мобилизации", но и призыв срочников весной тоже происходил (вражеские источники говорят о примерно 80 тысячах набранных призывников).

Почему россиянам этого оказалось "недостаточно" для покрытия текущих потерь – вопрос открытый. Просто напомню, что за последние несколько недель прекратило свое существование по меньшей мере два полка десантно-штурмовых войск и печально известная 64-я мотострелковая бригада армии рф.

Тема принудительной мобилизации на временно оккупированном Донбассе, через которую прошло минимум 100 тысяч, остается нераскрытой из-за нехватки данных. Но здесь следует помнить, что так называемые "1-й и 2-й армейские корпуса" временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей – это тоже по факту кадровая армия рф, потому что эти два "армейских корпуса" подчинялись 58-й армии Южного военного округа

Гора родила мышь

2. Настоящая причина ажиотажа из новостей о переброске нового 3-го армейского корпуса россиян на фронт против ВСУ – рф всего за 5 месяцев набрала до 12 тысяч "штыков", свела их в дивизию составом в четыре полка и в одну отдельную бригаду, поставила в строй соответствующее количество техники и вооружения и свела все в соединение уровня "армейский корпус".

Для сравнения – россиянам не хватило всего мирного 2021 года, чтобы окончательно завершить формирование 11-го армейского корпуса в Калининградском анклаве.

К концу прошлого года этот 11-й армейский корпус имел всего 9 тысяч "штыков" в составе дивизии на три неполных полка и в составе отдельного мотострелкового полка без танкового батальона.

А если внимательнее поработать с некоторыми открытыми источниками данных, то увидим, что и в "мирное время" в армию рф на контракт набирали кого попало и обучали кое-как. И с жестокостью дедовщины были свои проблемы даже в тех дивизиях, которые формировались специально для войны против Украины. Просто "сурковский" стиль работы кремля из медиа позволял все эти случаи "заговорить" и сделать незаметными для широкой публики.

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Бей своих, чтобы чужие боялись

3. Репрессии и угрозы в армии рф были даже и до февраля 2022 года, просто этот момент оставался как бы "за кулисами".

Например, в структуре российской армии вполне существует себе "военная полиция", для которой собственно и покупались все эти бронемашины типов "Рысь" и "Тайфун-К". россияне активно использовали это формирование для войны в Сирии. Но поскольку "военная полиция" армии рф вполне себе снабжена полицейскими щитами и дубинками, вероятно, рядовых "солдатушек" тоже приходилось избивать.

Или же последние несколько лет российские СМИ достаточно активно писали о наиболее громких случаях, когда прокуратура "вешала" потерю боевой техники во время учений на контрактников или офицеров. Серьезно – были случаи, когда во время учений сгорал БТР или вдруг разбивался новейший Су-30, и "убытки государству" в несколько миллионов или десятки миллионов рублей прокуратура успешно "вешала" на солдат или офицеров. И сумма ущерба такова, что до конца жизни не рассчитаешься.

Ну и в конце концов – помните историю, когда россияне потеряли в аварии бомбардировщик Ту-22М3, потому что командир экипажа нажал кнопку катапультирования с криком "я с этими п***ами не полечу!". Тема конфликтов в среде офицеров армии рф, причин их возникновения и их влияние на "просадку" боеспособности российского войска остается неизученной.

Уже есть основания предполагать, что репрессии и угрозы в армии рф и так применялись слишком широко, поэтому новые репрессивные меры кремля действительно могут и не сработать.

Ну, например, как можем понимать, применение "кадыровцев" в качестве "заградительных отрядов" вообще никак не регулируется нормативными актами российской федерации. Но даже и такой формат репрессий никак не останавливает рашистов от панического бегства или от сдачи в плен в случае очередных успехов ВСУ.

Забирать офицеров из командных училищ и отправлять их на формирование "добровольческих полков" – это даже не советский способ комплектования, а армянский.

Потому что похожую вещь Армения проделала весной 2021 года, после поражения в войне за Карабах в 2020 году. Как видно по последним столкновениям, армянской армии это вообще не помогло. И российской армии тоже не поможет.

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Конец кремля – только вопрос времени

Наконец, мало просто набрать людей в армию, их нужно чем-то вооружать. Со стрелковым оружием у рашистов дефицита пока нет, но вот снаряды уже приходится экономить.

Более того, с количеством танков у россиян тоже начинаются проблемы. За две недели контрнаступления армия рф потеряла примерно 300 танков, для пополнения потерь орки начали снимать с консервации даже Т-90, но таких танков всего на хранении было 200 единиц. То есть армия рф уже теряет танки быстрее, чем может восполнять потери.

Упомянутые выше "1-й и 2-й армейские корпуса" на оккупированном Донбассе и так вооружались по "остаточному принципу". Иначе бы там не возникали древние гаубицы Д-1, "кустарные" БМП на шасси МТ-ЛБ и особенно вот этот "сон разума" под названием РСЗО "Чебурашка". И вряд ли проведение "референдумов" эту ситуацию хоть как-то изменит.

Да, это вполне "рабочая" стратегия для кремля – в новом этапе войны делать ставку именно на нерегулярные формирования, например ЧВК "вагнера" с набранными зеками или региональные "добровольческие батальоны".

Так, применение такого формата "пушечного мяса" от рф может "оттянуть" время нашей Победы. Но нерегулярное архаическое войско всегда проигрывает регулярной модерной армии (то есть ВСУ). Поэтому конец для кремля будет кровавым и ужасным, а россия рухнет в столь глубокую "демографическую яму", что ей окончательно придется забыть о меме "бабы еще нарожают".

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