В России готовятся к новой волне мобилизации: в бой будут бросать москвичей

Россия несет бешеные потери в войне против Украины и готовится к новой волне мобилизации. В рамках нее особое внимание уделят жителям "центральных регионов" страны-агрессора.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что на предприятия российской столицы прибывают сотрудники военкоматов. На месте они проводят "агитационные мероприятия" среди работников.

Важно "Любит символические даты": Путин может объявить вторую волну мобилизации уже сегодня, – ISW

Кто находится под прицелом российских военкоматов

Соответствующие мероприятия сопровождаются моральным давлением и запугиванием работников предприятий. Наибольший интерес среди военкомов вызывают мужчины в возрасте 40 – 55 лет, которые отслужили срочную службу в армии и имеют определенные военные специальности.

Кроме того, в России усиливают агитационную работу, направленную на иностранных граждан. В первую очередь, она касается мигрантов из бывших республик Советского Союза. Так, за подписание контракта им обещают предоставить российское гражданство.

Мужчинам призывного возраста, которые обращаются в органы власти для получения гражданства России, предлагается подписать контракт на прохождение военной службы. После этого вопрос предоставления гражданства решается автоматически,

– сообщили в ГУР Минобороны Украины.

Кремль собирает "пожертвования" на армию

Кремль оказывает давление на владельцев коммерческих и частных предприятий. Их заставляют делать "добровольные пожертвования" в пользу оккупационных войск. В то же время, размеры "взносов" определяют так называемые инспекторы.

Так, размеры таких поборов могут достигать нескольких миллионов рублей. В результате владельцы предприятий уменьшают затраты на развитие бизнеса, а также заработные платы своих сотрудников. Во многих случаях владельцы бизнеса вынуждены уменьшать количество учреждений, которые содержат или объем услуг.

В Москве запрещено собираться группами более 20 человек

Для жителей российской столицы вводится определенная повинность, а именно участие в так называемых "добровольческих патрулях". Жителей Москвы формируют в группы по 3 – 5 человек, которые патрулируют центральные улицы, площади, места вблизи станций метро и крупных торговых центров.

Заметьте Мобилизация в России: Свитан объяснил, насколько большое войско может собрать Путин

Главная задача таких групп – предотвратить скопление людей, которые впоследствии могут перерасти в акции протеста. По инструкциям Кремля, "подозрительными" считаются любые группы более 20 человек.