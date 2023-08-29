Путин пугает участников G20 мобилизацией в России: военная сводка от Свитана

Кремль может готовиться объявить всеобщую мобилизацию в России, Путин таким образом, в частности, пытается запугать участников саммита G20. У оккупантов просто нет времени для подготовки широкомасштабных наступательных действий на фронте.

Об этом в ежедневной оперативной сводке для 24 Канала рассказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что еще в прошлом году наши защитники уничтожили основные профессиональные силы противника.

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Путин пытается запугать участников G20

Свитан отметил, что Путин сейчас накачивает обстановку в режиме устрашения и выборами, и мобилизацией. Все сводится к саммиту "Большой двадцатки" (G20). Кремлевский диктатор, в частности, пугает участников G20. Так что все это будет происходить в пределах 10 сентября.

По его словам, это режим устрашения примерно такой же, как и ядерная дубинка, не более. Не стоит обращать на это особое внимание.

Дело в том, что наступательный потенциал у россиян исчез в прошлом году,

– сказал полковник запаса.

Военный эксперт напомнил, что наши защитники уничтожили основные профессиональные силы оккупантов.

Оперативная сводка с фронта от Романа Свитана: смотрите видео

У России нет времени для подготовки наступления

Полковник запаса считает, что все, что сейчас будут набирать и производить россияне, – это максимум для оборонительных моментов, малых наступательных, но не широкомасштабных действий.

По его словам, чтобы подготовиться к широкомасштабным наступательным действиям на 40-миллионную страну, России нужно готовиться не менее 10 – 15 лет. Только тогда можно говорить о какой-то готовности.

У россиян просто нет времени для подготовки наступления,

– подчеркнул Свитан.

По его мнению, враг может готовиться к обороне. Понимая, что захватчикам предстоит оборонять либо тысячекилометровый Южный фронт, либо тысячу километров границы.

Поэтому, добавил он, оккупантам нужно будет где-то добирать людей. И вполне может быть объявлена мобилизация в России, но не для наступления, а для обороны. Либо же и дальше будет продолжаться скрытая мобилизация.

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