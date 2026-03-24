После принудительной мобилизации России на ВОТ уже не осталось боеспособных мужчин, – ГУР
Страна-агрессор фактически исчерпала мобилизационный ресурс на ВОТ Украины. Ведь большинство мужчин принудительно призвали к службе в российскую армию или они уже погибли.
Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк в интервью Радио Свобода.
Что известно о мобилизации России на ВОТ Украины?
По словам Черняка, значительную часть мужского населения Донецкой и Луганской областей или принудительно мобилизовали, или они сами ушли на фронт и уже погибли. Вследствие этого полноценного мобилизационного ресурса на этих территориях фактически не существует.
Он отметил, что сейчас там остались преимущественно мужчины, которые могут только поддерживать работу критической инфраструктуры, но не способны участвовать в боевых действиях или вступать в военизированные формирования.
Если человек не успел убежать или выехать на свободную территорию Украины, или каким-то образом выехать в Россию, конечно, что его уже забрали (в ряды вооруженных сил России – 24 Канал) и, к сожалению, можем сказать, можем констатировать, что этого человека уже нет в живых,
– заявил Черняк.
Подобная ситуация, по словам представителя ГУР, наблюдается и на временно оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей. Сначала там проводили принудительную паспортизацию населения, а затем – мобилизацию в ряды российской армии.
Что известно о мобилизации в России?
По словам представителя ГУР Андрея Черняка, несмотря на ежемесячные потери на уровне 30–40 тысяч человек, россияне фактически компенсируются новобранцами, поэтому потребности в всеобщей мобилизации пока нет. В то же время власти России создают условия, при которых граждане все чаще вынуждены подписывать контракты.
Кроме того, Россия давит на мигрантов, чтобы заставить их воевать против Украины. Власти готовят законодательные изменения, которые значительно расширяют основания для воздействия на иностранцев, в частности из-за обвинений в экстремизме, угрозах безопасности, нарушении религиозного законодательства или злоупотреблении свободой слова.
Экономический обозреватель Вячеслав Ширяев объяснил, что из-за недостатка средств в Кремле уже рассматривают схемы с отсрочкой выплат контрактникам. Вместо полной зарплаты им предлагают только проценты, тогда как основную сумму обещают выплатить через несколько лет.