В России почти переворот, действиями путина недовольны, – жена боевика в разговоре с мужем

Пока одни россияне гибнут на войне в Украине, другие не слишком торопятся отправляться на фронт. Это подчеркивает жена боевика в перехваченном разговоре.

ГУР МО удалось записать очередное доказательство того, что в россии не все хорошо. Более того, частичная мобилизация, если и идет полным ходом, то далеко не все хотят отправляться на фронт.

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Хотят сбросить путина

С начала разговора можно понять, что оккупант находится где-то недалеко от проведения контрнаступления ВСУ. В разведке заметили, что говорится о бойце незаконного военного формирования из "днр".

Жена его спрашивает, не планируют ли военные покидать засиженные позиции. На что боевик сказал, что подобных намерений пока нет. Но он готов в любой момент сорваться, когда будет ощущать опасность. Мол, процесс "сливания" для него не будет сложным.

Жена боевика рассказывает, что в россии чуть ли не бунт: видео

Более интересным было продолжение, ведь оно касалось мобилизации и ситуации в россии. По словам жены, в стране-агрессоре идет чуть ли не переворот. Мол, в Украину уже никто не отправляет новые гарнизоны. А сформировавшиеся уже отказываются мобилизоваться.

Во многих областях хотели объявить полную мобилизацию, но депутаты отказались. Что никто мобилизовать не будет. Пишут все (заявления – 24 канал) на путина, чтобы отстранить от власти,

– добавила она.

План по мобилизации выполнить не удастся

В этом, хоть и не на все 100 процентов, но убеждены в Институте по изучению войны. По крайней мере, так: набрать 300 тысяч "резервистов" в россии не получится. Зато собрать такое количество можно будет только с помощью всех, кого только схватят.

И что-то такое и происходит в россии. Кампания по частичной мобилизации продлится до 10 ноября. Будет иметь три волны по 2 недели. И за этот короткий промежуток времени в армию будут набирать не только мифических "резервистов".

Согласно имеющимся данным, повестки вручают и студентам, и старшим мужчинам, и сотрудникам предприятий. В общем, у всех есть шансы попасть на фронт.

И это, отметили составители отчета, уже возмущало местное население. Наблюдаются случаи, когда мужчины конфликтуют или вообще сражаются с военными комиссарами. В то же время, они частично оправдывают действия путина. Мол, если бы мобилизация не была частичной, то не оказывали сопротивления.

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