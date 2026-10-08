Россия усиливает воздушные атаки по Украине, в то же время Кремль сталкивается с проблемами мобилизации и растущим давлением из-за войны. На этом фоне особенно остро встает вопрос о том, какими могут быть дальнейшие решения США и способны ли они повлиять на безопасность Украины и Европы.

Лорд Ричард Даннат, генерал британской армии в отставке и бывший начальник Генерального штаба, в эксклюзивном интервью для 24 Канала рассказал об эскалации российских воздушных атак, проблемы Путина с мобилизацией и дипломатическое давление на Украину. Также он оценил риск двусторонних договоренностей США с Россией и заявил, что соглашение за счет украинских территорий было бы неприемлемым для Европы и Великобритании.

Эскалация воздушного террора России и мобилизация

Президент Владимир Зеленский заявил, что разведка получила информацию о приказе Путина отменить все ограничения воздушной кампании. На фоне ударов по мостам и Киеву, а также подготовки России к масштабным атакам на энергетику возникает вопрос: на какой стадии сейчас находится война и насколько серьезна дальнейшая эскалация?

Да, я считаю, что то, что мы видим, к большому сожалению, за последние несколько недель, – это значительная эскалация атак России на гражданские объекты, особенно в районе Киева.

И я считаю, что Путин действительно приказал своим военным командирам выбросить правила в мусорную корзину и делать все, что вздумается. Для меня это признак некоторого отчаяния с его стороны. Он знает, что не может потерпеть поражение. Он знает, что должен обеспечить какую-то победу российскому народу и собственному правительству, чтобы удержаться у власти.

Поэтому он проводит эти жестокие атаки, нанося большой ущерб украинской инфраструктуре, убивая и раня украинцев. И это, откровенно говоря, возмутительно, что он целит в гражданские районы, но это признак его отчаяния.

Впрочем, сказал это, я считаю, что на поле боя украинская армия, украинские военные, действуют чрезвычайно успешно. Сейчас продолжается операция, кажется, под кодовым названием " "Вивальди" ", в рамках которой украинские силы очень успешно действуют на некоторых направлениях, оттесняя российские войска на суше. Таким образом, Россия испытывает немалое давление, как, конечно, и Украина.

Вопрос о возможной мобилизации в России остается актуальным, однако пока нет подтверждений объявления полномасштабной мобилизации. В то же время Владимир Путин, по словам Владимира Зеленского, привлек еще около 10 тысяч россиян и 8–10 тысяч северокорейских военных. Свидетельствует ли это о том, что Кремль делает ставку прежде всего на воздушные атаки по гражданским объектам, а не на масштабное наступление на земле?

Вы правы. То есть он надеется добиться стратегического успеха благодаря воздушной кампании. И, конечно, чем интенсивнее атаки, тем сложнее украинской системе противоракетной и противовоздушной обороны оставаться эффективной.

Конечно, мы очень надеемся, что такие союзники, как Великобритания и другие страны, смогут предоставить вам системы ПВО, боеприпасы и ракеты, которые вам нужны для обороны.

Но я считаю, что вы правы, когда говорите, что Путин сейчас очень полагается на воздушные атаки, потому что у него проблемы с живой силой на поле боя. Они очень расточительно относятся к жизням российских солдат. И он боится подписать приказ о широкомасштабной мобилизации, потому что это даст понять российскому народу, что идет большая война, что дела идут не очень хорошо, и это усилит давление на самого Путина.

Насколько я понимаю, дополнительные силы, которые россияне привлекают в армию, в основном поступают из восточных регионов России, где они, так сказать, скрывают информацию от западной части страны и районов вокруг Москвы. Они не хотят, чтобы масштабы потерь стали общеизвестными, ведь это, безусловно, усилило бы давление на Владимира Путина.

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Переговоры, давление США и пределы возможного компромисса

Давайте также обсудим дипломатическую активность со стороны США. 31 августа директор ЦРУ Джон Ретклифф посетил Москву, где, по сообщениям, призвал россиян заключить соглашение, пока ситуация не ухудшилась. Мы были свидетелями дипломатических усилий Стива Виткоффа и Джареда Кушнера как в Киеве, так и в Москве. Как вы оцениваете эти события? Насколько мы близки к заключению какого-либо соглашения?

Для успеха соглашения обе стороны должны прийти к консенсусу. Путин достаточно четко дал понять, что отдаст приказ о прекращении боевых действий только при условии, что это будет не просто прекращение огня. Он стремится к мирному соглашению.

Думаю, по его мнению, это станет возможным только тогда, когда президент Зеленский согласится на российские условия, включая отказ от новых территорий на востоке Украины, почему президент Зеленский, вполне обоснованно, делать не будет.

Почему он должен отдавать новые территории в провинциях Донбасса? Почему он должен лишать свободы украинский народ на этих донбасских землях только потому, что такие условия выдвигает Россия в рамках своего соглашения? Итак, я хочу сказать, что мы до сих пор находимся там же, где были в феврале 2022 года в вопросе достижения соглашения.

Есть вещи, к которым стремится президент Путин. Есть вещи, от которых президент Зеленский не откажется, и их позиции остаются непримиримыми.

И я считаю, что американцы по-прежнему сталкиваются с трудностями в сближении сторон для заключения соглашения, потому что эти позиции остаются непримиримыми. Поэтому война продолжается. Поэтому Путин пытается поставить Украину на колени с помощью своей воздушной кампании. Между тем на поле боя украинские военные достаточно эффективно наносят ответные удары и сдерживают продолжающееся российское наступление.

Удары по российским НПЗ и давление на Зеленского

Как украинские удары по российским НПЗ влияют на нефтяную отрасль России и стоит ли Украине прекратить эту кампанию под давлением Дональда Трампа из-за роста цен на дизельное топливо в США?

Нет сомнений, что украинское наступление на российские нефтепоставки и перерабатывающие мощности дало свой эффект. Появились весьма достоверные сообщения, в частности от корреспондента BBC, базирующегося в России, об очень длинных очередях за бензином и дизельным топливом на автозаправочных станциях в России. И это, конечно, доносит до рядового россиянина мысль о том, что война продолжается и дела обстоят не так хорошо.

Сейчас президент Трамп заявляет, что нехватка нефтеперерабатывающих мощностей в России влияет на мировые цены на топливо, и в определенной степени он прав, но он также должен помнить, что его война против иранцев привела к сокращению объемов нефти, проходящей через Ормузский пролив. А также хуситы, наносившие удары по нефтяным потокам, идущим через Красное море.

Поэтому здесь действует множество факторов, среди которых война в Украине и нехватка российских нефтеперерабатывающих мощностей – лишь один из них. Таким образом, у президента Трампа много проблем, которые ему нужно решить, и он не может возлагать вину полностью или вообще на плечи президента Зеленского.

Между тем правительство США официально пригласило президента России Владимира Путина посетить саммит G20 в Майами в декабре этого года. Президент Зеленский отреагировал на это и заявил, что готов встретиться с Владимиром Путиным и президентом Трампом на саммите G20 в Майами. Поддерживаете ли вы лично это дипломатическое приглашение для Владимира Путина посетить саммит G20 и можете ли вы представить себе сценарий, при котором Путин лично встретится с президентом Зеленским?

Я считаю невероятным или даже возмутительным, что существует хоть какая-то возможность присутствия президента Путина на саммите саммите "Группы двадцати" ". В конце концов, на него выдан международный ордер на арест. Одно дело, когда он ездил на Аляску на встречу тет-а-тет с президентом Трампом в прошлом году. Но я считаю, что поездка на международную конференцию, когда в отношении него выдан международный ордер на арест, является совершенно возмутительной и немыслимой, и этого не должно произойти.

Следует отдать должное президенту Зеленскому: он заявил, что готов к переговорам о прекращении войны. Но вполне понятно, что он не готов отдать больше украинской территории, чем уже захватили россияне. И я считаю эту позицию вполне обоснованной.

Итак, все сводится к усилению давления на Путина и росту его отчаяния в сочетании с давлением, под которое сейчас попадает сам президент Трамп. Итак, все они ищут способ закончить эту войну, но это не должно и не может происходить за счет Украины, новых украинских жизней и территорий. Это не является решением.

Если России не удастся захватить оставшуюся часть Донбасса, сможет ли Владимир Путин завершить войну и заключить соглашение без достижения этой ключевой военной цели?

Часть проблемы заключается в том, что военные командиры не честны с Путиным в отношении того, как на самом деле идет кампания на местах. Дело в том, что украинская армия раскрыла свой потенциал, чрезвычайно развилась и сейчас оттесняет врага в районе пояса укреплений. Но об этом не докладывают честно и правдиво президенту Путину.

Поэтому он до сих пор думает, что если будет продолжать давление на фронте, то сможет захватить оставшуюся часть Донбасса. Все отчеты, которые я видел, свидетельствуют о том, что украинская армия не просто сражается с россиянами, а в определенной степени превосходит их. Но эта суровая правда не докладывается правдиво и честно президенту Путину. Поэтому он думает, что побеждает, но на самом деле на поле боя он, скорее, отступает.

"Лукойл", бизнес-сделки с Россией и этическая граница переговоров

Стоит ли США заключать деловые соглашения с Россией до окончания войны в Украине, в частности в отношении международных активов "Лукойла"?

Это та проблема, с которой нам всем приходится сталкиваться. Президент Трамп, в душе, на самом деле не является политиком или государственным деятелем. Он скорее бизнесмен, и он хотел бы заключать сделки. Он любит заключать сделки. А значит, его посланцы, которые общаются открыто или через закулисные каналы с российскими представителями, ищут сделки, которые принесут пользу Америке, сделки, которые несколько ослабят давление на Россию.

Но, конечно, проигравшей в этой ситуации станет Украина. И европейские страны, такие как моя, а также другие страны, например Франция, Германия и Польша – мы все поддерживаем вас, и мы не можем согласиться на двустороннее соглашение между Америкой и Путиным в ущерб Украине. Это неприемлемо, и я знаю, что мое правительство этого не допустит.

На ваш взгляд, этично ли обсуждать многомиллиардное соглашение во время переговоров о войне в Украине, когда ведутся официальные дипломатические переговоры о возможном прекращении огня? Можем ли мы обсуждать оба вопроса вместе, в одном раунде переговоров? "Лукойл", Украина, прекращение огня.

Я считаю, что вы справедливо подняли этот этический вопрос, и я не считаю этически или морально правильным вести такие переговоры о сделках без прекращения боевых действий. Поэтому сначала должно быть прекращение огня, а затем, в период затишья, можно обсуждать то, что должно или не должно произойти. Но мы пока не на этом этапе.

И если я правильно понимаю то, что поступает из Москвы, они не хотят прекращения огня. Они хотят мирного соглашения, и это соглашение, по их мнению, должно предусматривать готовность Украины уступить больше территорий.

И, как я уже несколько раз отмечал в ходе нашего разговора, я не верю, что президент Зеленский на это согласится. И я не считаю правильным отдавать еще больше украинской территории и подвергать еще больше украинцев российскому господству.

Украина – суверенная страна. Уже возмутительно, что часть вашей территории была захвачена. И не вам, и не украинскому правительству решать, готовы ли вы отдать больше земли и больше людей. Поэтому, боюсь, мы оказались в тупиковой ситуации.

Но, как мы уже говорили, это не полный тупик, потому что вы добились значительных успехов в подрыве российской экономики. Вы добиваетесь значительных успехов в борьбе с российскими военными на поле боя. Проблема, которую следует решить как можно скорее, – это необходимость того, чтобы Украина могла лучше защищаться от российских воздушных атак и ракетных ударов, особенно этой зимой. И именно в этом мы все должны помогать вам в максимально возможной степени.

Российская угроза для Европы, Великобритании и НАТО

Давайте также рассмотрим российскую угрозу для Европы и НАТО. Появились сообщения о возможности ограниченной атаки со стороны России на страны Балтии и Европы. Какова вероятность этого? Также звучали прямые угрозы со стороны России в адрес правительства Великобритании.

Угрозы таких атак существуют, как и доказательства подготовки к ним. Это факт, что россияне постоянно исследуют с точки зрения Великобритании кабели, соединяющие нас с континентальной Европой, кабели, соединяющие нас с Соединенными Штатами. Эти объекты важны для выживания Великобритании и ее способности нормально функционировать.

Поэтому эти угрозы со стороны России в адрес стран Балтии и таких стран, как Великобритания, являются весьма реальными и весьма серьезными.

И именно поэтому западные страны увеличивают расходы на оборону, чтобы гарантировать, что мы будем лучше подготовлены к сдерживанию дальнейшей агрессии. В Великобритании существует внутренняя проблема: правительство в Лондоне, правительство в Вестминстере, слишком медленно увеличивает оборонные расходы.

Это внутреннее дело, которое нам предстоит решить, но мы должны серьезно относиться к угрозам со стороны России, потому что больше всего Владимир Путин стремится посеять раздор на Западе, разрушить единство НАТО и подорвать 5-ю статью Североатлантического договора, согласно которой нападение на одного члена считается нападением на всех.

Он хотел бы разрушить единство Запада, и его методом было бы осуществление мелкомасштабных атак, чтобы посмотреть, придет ли Америка на помощь Литве, придет ли Великобритания на помощь Эстонии. Это все те вопросы, которые он хотел бы поставить, и испытания, через которые он хотел бы нас провести.

Насколько безопасны военные базы Великобритании, учитывая недавний инцидент возле авиабазы Королевских ВВС Фэйрфорд? У нас также были сообщения о том, что США вывели все бомбардировщики с авиабазы Королевских ВВС Фэйрфорд.

Да, это действительно произошло. Американские стратегические бомбардировщики вернулись в Соединенные Штаты. С одной стороны, можно сказать, что они сейчас не задействованы в войне против Ирана. Поэтому вместо того, чтобы оставлять очень дорогие самолеты в уязвимом положении, американцам лучше вернуть их домой на территорию США, где они могут лучше защитить свою авиацию.

Это не означает, что обстановка в Великобритании опасна. Британские спецслужбы отслеживают множество угроз нашей безопасности. Они предотвращают многие заговоры. И " то, что происходило вокруг авиабазы Фэйрфорд " в последние недели – это пример заговора, раскрытого нашими спецслужбами.

Поэтому, думаю, американцы решили переместить свои самолеты, чтобы снизить риски. Это нормально, но это не означает, что Великобритания в опасности и что террористы могут свободно разгуливать по стране. Наши службы безопасности очень пристально следят за такими заговорами и принимают меры, чтобы их остановить, когда это необходимо.

Также интересно, что всего несколько недель назад российские чиновники угрожали Соединенному Королевству неопределенной угрозой дронов, исходящей не напрямую из России, а, возможно, из других мест внутри Великобритании. Готова ли Великобритания сдерживать такие угрозы внутри государства, внутри страны?

Если Россия решила угрожать, это их дело. Я считаю, что важно, чтобы Соединенное Королевство принимало все возможные меры для собственной защиты. Вы, наверное, слышали сегодня дискуссию о том, что Консервативная партия, которая, как вы знаете, не является правящей партией, объявляет о своих планах по улучшению противоракетной обороны в Соединенном Королевстве. И, честно говоря, это необходимо.

У Соединенного Королевства нет такого уровня противоракетной обороны, как, например, у Израиля. Существует необходимость гораздо лучше защищать наши ключевые объекты. Раньше мы этого не делали, потому что со времени окончания Холодной войны не было угроз нашей критически важной национальной инфраструктуре.

Но так же, как и ваша страна сейчас подвергается атакам, люди у нас осознают, что мы должны лучше защищать свою критически важную инфраструктуру и должны срочно принять для этого меры. Но это стоит денег, их нужно найти, а это оказывается непросто.

Это интервью было сокращено, исправлено и отредактировано для лучшего понимания аудиторией.