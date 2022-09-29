В Крыму есть приказ мобилизовать крымских татар: их отправляют в места наиболее интенсивных боев
Источник:Генштаб ВСУ
Россия отправляет на войну в Украину даже мужчин из временно оккупированного Крыма. Теперь они принялись за крымских татар.
В настоящее время известно об отправке 27 сентября из Севастополя в Херсонскую область 2 тысячи человек мобилизованных из Крыма. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
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В Крыму мобилизуют крымских татар
Военные комиссары во временно оккупированном Крыму получили распоряжение о первоочередности призыва в ряды российских оккупантов крымских татар. Их направляют в боевые части, выполняющие задачки в районах более интенсивного ведения боевых действий.
В течение 26 сентября только в Сакском районе мобилизован 21 человек указанной национальности,
– отметили в Генштабе.
В Крыму скрытая мобилизация
- На временно оккупированном полуострове до 21 сентября проходила скрытая мобилизация. Известно, что около 160 военных уже погибли.
- Впрочем, в Крыму мужчины во избежание мобилизации пытаются откупиться взяткой.
- Россияне пытаются бежать за границу, трудоустроиться на предприятие критической инфраструктуры или совершить мелкое преступление, но только чтобы их не мобилизовали.
- Кстати, принудительно мобилизованные в Крыму могут сдаться в плен ВСУ. Они вправе отказаться от российского обмена и остаться в Украине.
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