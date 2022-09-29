В Крыму есть приказ мобилизовать крымских татар: их отправляют в места наиболее интенсивных боев

Россия отправляет на войну в Украину даже мужчин из временно оккупированного Крыма. Теперь они принялись за крымских татар.

В настоящее время известно об отправке 27 сентября из Севастополя в Херсонскую область 2 тысячи человек мобилизованных из Крыма. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Важно В Крыму до 21 сентября была скрытая мобилизация: подтвердили гибель почти 160 военных

В Крыму мобилизуют крымских татар

Военные комиссары во временно оккупированном Крыму получили распоряжение о первоочередности призыва в ряды российских оккупантов крымских татар. Их направляют в боевые части, выполняющие задачки в районах более интенсивного ведения боевых действий.

В течение 26 сентября только в Сакском районе мобилизован 21 человек указанной национальности,

– отметили в Генштабе.

В Крыму скрытая мобилизация

На временно оккупированном полуострове до 21 сентября проходила скрытая мобилизация. Известно, что около 160 военных уже погибли.

Впрочем, в Крыму мужчины во избежание мобилизации пытаются откупиться взяткой.

Россияне пытаются бежать за границу, трудоустроиться на предприятие критической инфраструктуры или совершить мелкое преступление, но только чтобы их не мобилизовали.

Кстати, принудительно мобилизованные в Крыму могут сдаться в плен ВСУ. Они вправе отказаться от российского обмена и остаться в Украине.

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