Увеличение призывного возраста в России: военный эксперт назвал причины и последствия решения

Через год полномасштабной войны Россия так и не поняла свои ошибки и продолжает утилизировать остатки своей армии в Украине. Теперь в Москве решили поднять призывной возраст в течение следующих трех лет.

Об этом 24 Канала рассказал военный эксперт Юрий Фёдоров. По его словам, Россия не способна качественно обработать большое количество мобилизованных, потому что эта система просто не способна к такому.

Читайте также Хотели миллионом захватить всю Европу, но обломались: почему Россия изменила правила призыва

Мобилизированными компенсируют потери

Юрий Федоров отметил, что российская мобилизационная система просто не рассчитана на такое большое количество мобилизованных, поэтому она не способна качественно научить и подготовить военных.

Эта система используется преимущественно для того, чтобы покрыть потери в войне. Эти потери ориентировочно составляют 20 – 30 тысяч военных в месяц.

С 1 января 2024 года будут призывать, во-первых, людей, которым исполнилось 18 лет и, во-вторых, людей, которым менее 31 года. С одной стороны верхняя планка призывного возраста повышается, а нижняя планка будет повышаться год от года,

– сказал Федоров.

Военный эксперт убежден, что это делается для того, чтобы увеличить мобилизационную базу, примерно увеличить на 240 тысяч призывников.

Как увеличение призывного возраста повлияет на российскую армию: смотрите видео

Юрий Федоров добавил, что после 27 лет тех россиян, которые не проходили службу в армии, увольняют в запас. Ежегодно таких россиян 80 тысяч, но российское военное руководство считает, что из них 30 тысяч не имеет законных оснований, чтобы избежать призыва. На них и рассчитывают в первую очередь.

Поскольку призывной возраст повышается до 30 лет, то российская армия может дополнительно получить до 80 тысяч человек.

Россия готовится к продолжительной войне

Как отметил военный эксперт, эти действия свидетельствуют о подготовке Владимира Путина к длительной войне, поскольку, кроме повышения призывного возраста, у России в целом есть план к увеличению своей армии до 1,5 миллиона человек.

"У него (Путина – 24 Канал) есть долгосрочные планы, представляющие серьезную угрозу и Украине, и странам-членам НАТО. Это нужно иметь в виду, когда речь идет о будущем после окончания войны", – подытожил Федоров.

В России увеличивают призывной возраст