Укр Рус
24 Канал Новости Украины Мобилизация в Украине с 1 июля: где и как будут вручать повестки
1 июля, 18:02
2

Мобилизация в Украине с 1 июля: где и как будут вручать повестки

Анастасия Диденко
Основні тези
  • С 1 июля 2025 года в Украине повестки для мобилизации могут вручать в любом месте, включая место жительства, работу, обучение или общественные места.
  • Процесс вручения повесток сопровождается фото- и видеофиксацией, а отказ от получения может привести к административной ответственности.

С 1 июля 2025 года в Украине действуют неизменные правила вручения повесток для мобилизации. Отказ от получения повестки влечет за собой административные последствия.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на соответствующие законодательные нормы, что прописаны в постановлении Кабинета министров №560 (от 16 мая 2024 года).

Читайте также Мобилизация 2025: кто может получить бронирование и как его оформить

С 1 июля в Украине будут вручать повестки в любом месте

Повестки могут вручать в любом месте – по адресу проживания, на работе, учебе, в общественных местах, на блокпостах или пунктах пропуска через границу.

Где могут вручать повестки

  • По месту жительства: лично, через участки оповещения, представителей военных администраций, территориальных центров комплектования (ТЦК), а также через руководителей многоквартирных домов или ОСМД.
  • На работе или учебе: работники предприятий, учебных заведений, ТЦК или специальные группы оповещения.
  • В общественных местах: на улице, в транспорте, на блокпостах, пунктах пропуска через государственную границу – представители ТЦК, полиции и военных администраций.
  • В ТЦК и социальных центрах: повестки вручают военнослужащие или работники этих центров.

Как происходит вручение повесток

  • Повестки вручают в любое время суток.
  • Процедура сопровождается обязательной фото- и видеофиксацией вручения с помощью специальных технических средств.
  • Получение повестки подтверждается подписью лица или видеозаписью вручения или отказа от нее.
  • Возможна отправка повестки по почте с фиксацией даты получения или отказа.

Что делать, если отказываться от повестки

  • Если лицо отказывается получить повестку, составляется акт об отказе, который подписывают не менее двух членов группы оповещения.
  • Акт передается в территориальный центр комплектования для дальнейших действий.
  • Полицейские имеют право задержать лицо в административном порядке и доставить в ТЦК согласно статьям 261 и 262 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Как проверить действительность повестки

  • Проверка осуществляется через QR-код на повестке или через мобильное приложение электронного кабинета призывника.
  • Повестки, оформленные через Единый государственный реестр, имеют такую же юридическую силу, как и повестки на бумажных бланках.