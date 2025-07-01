1 июля, 18:02
Мобилизация в Украине с 1 июля: где и как будут вручать повестки
Основні тези
- С 1 июля 2025 года в Украине повестки для мобилизации могут вручать в любом месте, включая место жительства, работу, обучение или общественные места.
- Процесс вручения повесток сопровождается фото- и видеофиксацией, а отказ от получения может привести к административной ответственности.
С 1 июля 2025 года в Украине действуют неизменные правила вручения повесток для мобилизации. Отказ от получения повестки влечет за собой административные последствия.
Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на соответствующие законодательные нормы, что прописаны в постановлении Кабинета министров №560 (от 16 мая 2024 года).
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С 1 июля в Украине будут вручать повестки в любом месте
Повестки могут вручать в любом месте – по адресу проживания, на работе, учебе, в общественных местах, на блокпостах или пунктах пропуска через границу.
Где могут вручать повестки
- По месту жительства: лично, через участки оповещения, представителей военных администраций, территориальных центров комплектования (ТЦК), а также через руководителей многоквартирных домов или ОСМД.
- На работе или учебе: работники предприятий, учебных заведений, ТЦК или специальные группы оповещения.
- В общественных местах: на улице, в транспорте, на блокпостах, пунктах пропуска через государственную границу – представители ТЦК, полиции и военных администраций.
- В ТЦК и социальных центрах: повестки вручают военнослужащие или работники этих центров.
Как происходит вручение повесток
- Повестки вручают в любое время суток.
- Процедура сопровождается обязательной фото- и видеофиксацией вручения с помощью специальных технических средств.
- Получение повестки подтверждается подписью лица или видеозаписью вручения или отказа от нее.
- Возможна отправка повестки по почте с фиксацией даты получения или отказа.
Что делать, если отказываться от повестки
- Если лицо отказывается получить повестку, составляется акт об отказе, который подписывают не менее двух членов группы оповещения.
- Акт передается в территориальный центр комплектования для дальнейших действий.
- Полицейские имеют право задержать лицо в административном порядке и доставить в ТЦК согласно статьям 261 и 262 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Как проверить действительность повестки
- Проверка осуществляется через QR-код на повестке или через мобильное приложение электронного кабинета призывника.
- Повестки, оформленные через Единый государственный реестр, имеют такую же юридическую силу, как и повестки на бумажных бланках.