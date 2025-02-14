У Зеленского сказали, как планируют привлечь больше людей в армию

США уже долгое время настаивают на уменьшении мобилизационного возраста в Украине. Зато Минобороны нашей страны имеют способ эффективного и добровольного привлечения людей в армию.

О нем 24 Каналу рассказал советник председателя ОПУ Михаил Подоляк, отметив, что именно рекрутинг будет стимулировать мобилизационные процессы. Важны также выплаты и социальные гарантии для будущих военных.

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Метод привлечения людей в армию

В Украине утвердили порядок заключения контрактов с ВСУ в возрасте от 18 до 24 лет. Мужчины могут подписать контракты только добровольно. По словам советника председателя ОПУ, это не шаг на встречу США, которые уже долгое время призывают Украину снизить мобилизационный возраст.

Это объективная реальность. Есть потребность идти правильно через рекрутинг, то есть через стимулирование мобилизационных процессов. После почти 3 лет войны трудно только через информационное стимулирование приходить к эффективным программам мобилизации,

– объяснил Подоляк.

Благодаря такому рекрутингу, добровольцы в возрасте от 18 до 24 лет получат 1 миллион гривен, а также смогут получать ежемесячное денежное обеспечение до 120 тысяч гривен и социальные гарантии.

"Это единственные инструменты, которые могут выглядеть на таком этапе войны положительно. Только через подобные финансовые стимулы можно проводить эффективную рекрутинговую кампанию. Эти программы разрабатывались определенное время, это не из-за слов из США", – сказал советник председателя ОПУ.

Интересно! В то же время член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко высказал мнение о том, что решение с контрактами для мужчин с 18 лет является именно ответом партнерам Украины. Он убежден, что наиболее привлекательная льгота для молодежи – это жилье под 0%.

Подоляк добавил, что Украине нужно увеличивать социальные гарантии всем военнослужащим несмотря на их возраст, в частности тем, кто находится на фронте от начала полномасштабного вторжения. Он убежден, что Минобороны уже над этим работают.

Очевидно, что ценность жизни человека нельзя сравнить с выплатами от государства. Однако сейчас мы говорим прагматические вещи и об инструментах, которые могут усилить мобилизационные процессы,

– подытожил он.

Важно напомнить, что в Украине не ввели всеобщую мобилизацию с 18 лет. Мобилизовать с такого возраста могут только в случаях, если человек прошел срочную службу в мирное время, закончил высшее военное учебное заведение или военную кафедру.