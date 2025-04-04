Кого могут мобилизовать с 18 лет: в Минобороны дали ответ

В Украине во время действия военного положения могут мобилизовать военнообязанных лиц от 18 до 60 лет. Впрочем, не все граждане становятся военнообязанными с 18 лет, большинство получает этот статус с 25 лет.

В Минобороны объяснили, что мобилизации подлежат военнообязанные мужчины от 25 до 60 лет, которые признаны годными к военной службе, не имеют права на отсрочку и не являются забронированными, передает 24 Канал.

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Кого могут мобилизовать с 18 лет

Граждане в возрасте от 18 до 25 лет могут быть мобилизованы в отдельно определенных случаях:

офицеры запаса;

лица, которые прошли срочную военную службу;

Кроме того, в возрасте 18 до 25 лет можно присоединиться к войску добровольно, заключив соответствующий контракт на прохождение военной службы.

Обратите внимание! Кабмин распространил проект "Контракт 18 – 24" на Национальную гвардию и Государственную пограничную службу, а также упростил процедуру подписания контракта. Проект гарантирует единовременную выплату в 1 миллион гривен, "нулевую" ипотеку, бесплатное обучение, медобеспечение, выезд за границу после года службы и освобождение от мобилизации на 12 месяцев после контракта.

Женщины, которые находятся на воинском учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время добровольно.