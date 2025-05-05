Вывозить 17-летнего сына за границу из-за страха мобилизации нерационально, – Минобразования

После начала полномасштабного вторжения в Украину участились случаи, когда родители вывозят старшеклассников за границу из-за опасений мобилизации. Однако в Минобразования считают такие действия нерациональными.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова заместителя министра образования Украины Михаила Винницкого в интервью "Главкому".

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Действительно ли 17-летние юноши массово покидают Украину

Михаил Винницкий отметил, что цифры вступительной компании показывают другую ситуацию. По его словам, прошлого года на НМТ зарегистрировалось 312 508 человек, а в этом году – на 18 человек меньше. Заместитель министра отмечает, что нет необходимости регистрироваться на тест, если вступаешь не в Украине.

Поэтому паника, которая распространяется часто в соцсетях, что люди выезжают и мы теряем лучших... Ну, извините, но статистика не показывает этого,

– указывает он.

Винницкий признает, что у нас есть серьезный спад тех, кто учится в 10 и 11 классах. Однако часто молодежь возвращается в украинскую систему образования на высшем уровне.

Есть ли такие, что боятся мобилизации? Очевидно есть. Люди боятся многих вещей. Моя жена имеет клаустрофобию, например. Многое есть нерациональное. Я не могу отвечать за то, что человек имеет нерациональные опасения,

– добавил он.

Михаил Винницкий напоминает, что мобилизационный возраст в Украине установлен на уровне 25 лет, и нет никаких перспектив его снижения. "

Поэтому паника, что "я должен вывезти сына в 17 лет, потому что его мобилизуют" – абсолютно нерациональна", – говорит он.