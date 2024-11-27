В США призывают Украину немедленно пересмотреть мобилизационный возраст. Речь идет о снижении нижней границы до 18 лет.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова неназванного высокопоставленного чиновника администрации Байдена изданию Reuters.

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Почему США призывают снизить возраст мобилизации

Так, США давят на Украину с призывом рассмотреть возможность снижения мобилизационного возраста до 18 лет, чтобы укрепить ВСУ.

В разговоре чиновник заявил, что Украина не мобилизует и не готовит достаточно новых солдат для войны. "Сейчас нужна рабочая сила", – сказал он.

По словам чиновника администрации Байдена, Россияне фактически достигают стабильного прогресса на Востоке и начинают оттеснять украинские позиции в Курской области. По его мнению, мобилизация и увеличение живой силы могут иметь значительное значение, учитывая нынешнюю ситуацию на фронте.

Заметим, что Владимир Зеленский недавно уже комментировал слухи о снижении мобилизационного возраста. Президент признал, что такие призывы звучат от партнеров, однако выразил опасения относительно изменений. Зеленский заявил, что "на сегодня это опасно" и четко заявил, что никаких планов по призыву с 18 лет сейчас нет.