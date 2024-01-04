Мобилизация через лотерею․ Как работает в США, подходит ли Украине и кого отправляют на фронт

Как в США набирали на войну с помощью шариков и лотереи, как это работало и может ли пригодиться Украине, которая крайне нуждается в усилении темпов мобилизации.

Во время крупной итоговой пресс-конференции президент Зеленский озвучил цифры предстоящей мобилизации в 450 – 500 тысяч человек, которые необходимы силам обороны в 2024 году. Также в Верховной Раде идет активная работа над значительными и долгожданными изменениями в процесс мобилизации на законодательном уровне. Еще быстрее эта тема обсуждается в обществе, где резонно возникает немало разных идей. Не все из них жизнеспособны, а некоторые могут казаться совершенно непривычными для нас. Об одной из таких идей рассказываем дальше.

На этот раз история о том, как в США набирали на войну с помощью шаров и лотереи, как это работало и может ли понадобиться Украине, которая нуждается в усилении темпов мобилизации. Об этом читайте в материале 24 Канала.

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Откуда взялись разговоры о мобилизации через лотерею

Новый импульс широкой дискуссии в обществе придал Тимофей Милованов – бывший министр экономики в правительстве Алексея Гончарука, а также почетный президент КШЭ, внештатный советник главы ОПУ Андрея Ермака и член наблюдательного совета "Укроборонпрома".

На своей странице в фейсбуке Милованов изложил собственные размышления и реакции на сообщения и комментарии коллег по мобилизации и пришел к выводу, что "люди хотят справедливости и мобилизацию на основе уровня налогов считают несправедливой. В то же время альтернативная система (та которая сейчас), является менее прозрачной, и тоже дискриминирует в пользу богатых (и коррумпированных). Поэтому нужно делать лотерею, но правильно ли это с точки зрения эффективности для армии и экономики?".

Милованов отметил, что заинтересовался опытом США касательно лотерейной мобилизации.

Меня поразил подход США. Долгое время в ХХ веке они решали, кто будет мобилизован через лотерею. Публично, прозрачно, вытягивались номера дня и месяца рождения. Все, кто родился в тот день определенного возраста, мобилизовались. Так было в мировые войны. Во время Вьетнама (Вьетнамской войны – 24 Канал) механизм был сложнее, но тоже, кого мобилизовать, выбирали просто, прозрачно и случайно,

– Тимофей Милованов рассказывает об американской лотерее.

Почему мобилизационная лотерея – не изобретение США В несколько иных формах она существовала, как альтернатива заново изобретенной в революционной Франции конца 18 века массовой мобилизации, и существует до сих пор во многих странах. Этим практикам уже немало сотен лет. Путем жребия, к примеру, набирали крестьян во вспомогательные армейские подразделения (милиции) в дореволюционной Франции. В Российской империи 19 века рекрутский набор в войско также делался путем жребия (конечно, непрозрачно). И тогда это фактически означало – "билет в один конец", ведь войн было много, служить нужно было долго, а людей в российской армии традиционно не берегли (и за людей в принципе не считали) еще задолго до вторжения в Украину в 2022 году.

Так называемая система– это не какое-то далекое прошлое, несмотря на то, что сейчас американцы полагаются на контрактную армию. Формально правило лотереи действует в США до сих пор (потому что его не отменяли, вот страница лотереи в сети ).А это значит, что в случае возобновления военного призыва National Draft Lottery будет применена снова.

Что такое SSS и как эта система действует в США

Годом рождения системы жеребьевки в американскую армию считается 1863 год. Тогда, в марте, Конгресс принял закон о военном призыве. Это была реакция на провал первых этапов гражданской войны, когда войско, сформированное из добровольцев, оказалось неэффективным в противостоянии с армией Юга.

Закон предусматривал проведение жеребьевки среди мужчин 20 – 45 лет , если не удавалось в штате набрать нужное количество добровольцев.

, если не удавалось в штате набрать нужное количество добровольцев. При этом богатые могли откупиться от призыва, оплатив 300 долларов (на то время – достаточно большие деньги). Под призыв попали новоприбывшие в США мигранты, которые подняли бунт в Нью-Йорке. Для его подавления пришлось применять артиллерию и возвращать с фронта регулярные части (и это не позволило армии Севера добить Юг после поражения генерала Ли в битве при Геттисберге).

Эти события, в частности, показаны в финале блокбастера Мартина Скорсезе "Банды Нью-Йорка" и теперь вы знаете, почему армия США разбомбила собственный город под незабываемый хит U2.

Через лотерею США набирали армию для участия в Первой мировой, к которой присоединились в 1917 году. Всего тогда были проведены 3 лотереи – победителями стализарегистрированных военнообязанных,



Молодые мужчины во время первого национального дня регистрации, проведенного в связи с принятием Закона о воинской повинности 1917 года / Фото United States Library of Congress

Как проходила National Draft Lottery 1917

Процедура жеребьевки проходила в помещении военного департамента в Вашингтоне. Для участия в ней каждый военнообязанный должен был зарегистрироваться в списке на своем округе и получить порядковый номер.

Всего было 10 500 номеров, причем на одном номере было зарегистрировано много людей из разных округов. Секретарь департамента вытаскивал из стеклянного аквариума перемешанные шарики с номерами и объявлял их.

Военнообязанный, у которого был этот порядковый номер, подлежал призыву на службу. Если его номер не называли, он оставался гражданским до следующей лотереи.

Стеклянный аквариум остался традиционным атрибутом и для лотерей во время следующих войн, в которых участвовали США. В частности, во Второй мировой (на них присутствовал лично президент США Рузвельт, а шарики вытаскивал чиновник с завязанными глазами) и Вьетнамской войне.



Конгрессмен Александр Пирни дрожащими руками вытягивает первый шарик с надписью "сентябрь 14". Так в декабре 1969 года началась первая лотерея для определения очередности призыва американцев на войну во Вьетнаме / Фото United States Library of Congress

Лотерея 1969 года и протесты против войны во Вьетнаме

Пожалуй, самой известной является лотерея, которая состоялась 1 декабря 1969 года и имела целью закрыть недостаток добровольцев для участия в очень непопулярной войне во Вьетнаме.

Сначала никаких лотерей не предполагалось вообще – призыв проводили комиссии штатов и округов, которые имели свои квоты и были непрозрачными. Под давлением общественности и многолюдных митингов (так, 15 ноября 1969 года к Белому Дому пришли почти полмиллиона человек) от такой системы отказались и вернулись к лотерее, которая гарантировала равенство для всех и считалась значительно более справедливой.

Огромные и масштабные акции протеста против войны во Вьетнаме всколыхнули Соединенные Штаты в 1960 – 70-х годах. Американцы считали неконституционным сам по себе призыв гражданских на военную службу, а самое главное – не понимали веских оснований для участия США во Вьетнамской войне.



Сотрудники военной полиции сдерживают протестующих во время сидячей забастовки у входа в Пентагон / Фото US Army. NARA

Лотерею-1969 усовершенствовали – вместо номеров военнообязанных в возрасте от 19 до 26 лет были даты рождения.

Шариков стало 366 по числу дней в году (учитывая високосный). Тогда первым вытянули шарик с "14 сентября", которому присвоили 1-й номер, то есть первыми должны были идти служить те, кто родился в этот день.

Далее конгрессмен из Нью-Йорка Александр Пирни вытянул "24 апреля" (2-й номер), затем – "30 декабря" (3-й номер), за ними – "14 февраля" (4-й номер) и так до конца, пока не была определена очередь призыва.

В итоге по результатам лотереи в 1970-м призвали всех мужчин с порядковыми номерами до 195-го – это 1,8 миллиона человек.

Мобилизационная лотерея 1969 года в США: смотрите видео

Церемонию транслировали по радио и на центральном телевидении США. Благодаря архивным кадрам, которые сохранились и сейчас выложены на YouTube, мы знаем, как все происходило, а еще знаем, что руки у господина конгрессмена сильно тряслись, ведь он, похоже, понимал, что решает судьбы тысяч людей.

Лотереи по набору на войну во Вьетнам происходили еще несколько раз, но они уже не были такими массовыми. Участниками были только 19-летние, а призыв был только в 1971 и 1972 годах. В 1973 году США перешли на контрактную армию. Всего через лотерею было призвано 2,2 миллиона американцев.

Они были несколько изменены – появились два барабана, из которых одновременно вынимали шарик с днем года и числом от 1 до 365 (366 для тех, кто родился в високосный год). Так, определенное число получало свой уникальный номер. Затем их еще несколько раз перемешивали, снова складывали в барабаны и затем доставали одновременно с номерами – таким образом день года получал свое место в очереди на мобилизацию.

Как может действовать система SSS сейчас

Дальнейшим экспериментам положил конец Генри Киссинджер, который добился завершения войны во Вьетнаме, а потому потребность в лотерее отпала. Сейчас в США полностью контрактная армия, однако, власти страны оставили за собой право проведения мобилизации в случае необходимости, но

Алгоритм лотереи подробно описан. Ее проводит Selective Service System на основании принятого Конгрессом и подписанного президентом США законом.

Лотерее подлежат призывники возрастом 20 – 25 лет, после них могут быть призваны те, кому 18 – 19 лет.

Для определения порядка призыва используют 2 лотерейных автомата Titan. Система работает автоматически и выбирает учетные номера рандомно.

Автоматизированная система рандомно вытягивает учетные номера мужчин, кому в год проведения лотереи полных 20 лет. Следующими выбирают тех, кому 21, 22, 23, 24, 25. Следующими в случае необходимости будут те, кому исполнилось полных 19 лет, за ними – те, кому исполнилось 18.

Что важно, процесс лотереи должен проводиться публично с привлечением СМИ.



В США до сих пор действует система SSS / Фото patriotledger.com

Что происходит после лотереи, есть ли риск коррупции и какие наказания?

Военные собирают всех призывников и проводят их тестирование в подразделениях The United States Military Entrance Processing Command (USMEPCOM), по итогам которого определяют, могут ли те, кого случайно выбрала лотерея, нести военную службу.

Медицинские обследования призывников проводит профессиональная военная клиника, для которой это является профильной задачей.

После тестирования мужчины, признанные годными, имеют 10 суток для предоставления заявки на освобождение или отсрочку (они также имеют право выбрать прохождение альтернативной службы). С 11 суток начинают работу арбитражные комиссии, которые рассматривают жалобы призывников. С момента получения приказа о призыве до отправления избранный имеет 10 суток. Явиться надо в тот же офис USMEPCOM.

Избранные мужчины в лотерее должны прибыть в центры комплектования. А если этого не будет сделано, помощь в транспортировке могут оказать местные силовики. За уклонение предусмотрена ответственность.

Такая система максимально минимизирует коррупционные риски.

Человеческий фактор уменьшен – человека выбирает автоматизированная система, а учет ведется не по головам, а по документам. При этом, пригодность к военной службе определяет военная служба (USMEPCOM), заинтересованная, чтобы армия получила лучших кандидатов. Розыском уклонистов занимаются федеральные власти, а не военные, которые не имеют права розыска вне военных баз. Также полиция имеет право принудительного привода.

Определено, что со дня начала условного "кризиса" до поставки первого призванного по мобилизации минимально проходит 193 суток. За это время боевые задачи должны выполнять контрактники и резервисты, чтобы выиграть время для развертывания призывников.

Отметим, что сегодня о возвращении к практике лотерей и призыва в США речь не идет – вооруженные силы страны выполняют свои боевые задачи в полном объеме и вполне довольны собственным профессионализмом, а со "второй армией мира" и одним из потенциальных противников вообще воюют украинцы.

В Украине же эта тема стала актуальной из-за необходимости усиления темпов собственной мобилизации. Возможно, подобные лотереи вскоре станут и для украинцев реальностью.

В настоящее время система лотерей действует в Австралии, а в Таиланде она вообще происходит чуть ли не в режиме "реалити-шоу". Также на основании "счастливого билета" формируется регулярная армия Дании. Таким образом, речь идет не о чем-то уникальном, а о мировой практике.

Мобилизационное реалити-шоу в Таиланде – смотрите видео: