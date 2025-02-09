Работники ТЦК не совершали противоправных действий в отношении лаборанта ЛНУ Бильченко, – ЦПД

В сети распространяется информация, что сотрудника Львовского национального университета Степана Бильченко якобы избили представители ТЦК. Однако это не является правдой.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации. Самого Степана Бильченко обнаружили с травмами вблизи Житомира.

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Что сказали в ЦПД о травмах Степана Бильченко

В Центре противодействия дезинформации отметили, что на самом деле работники ТЦК не совершали в отношении Степана Бильченко неправомерных действий.

Он был мобилизован с соблюдением действующего законодательства, доставлен в воинскую часть для прохождения БОВП (базовой общевойсковой подготовки – 24 Канал), а телесные повреждения получил при попытке самовольного оставления части, выпрыгнув из транспортного средства,

– объяснили в ЦПД.

Кроме того, ссылаясь на сообщение Львовского областного ТЦК и СП, в Центре противодействия дезинформации подчеркнули, что 5 февраля 2025 года Бильченко призвали на военную службу Лычаковско-Железнодорожным РТЦК и СП Львова.

На следующий день он был доставлен в воинскую часть А2900 (ДШВ) для прохождения базовой общевойсковой подготовки.

"Никаких медицинских или любых других документов, которые бы предоставляли ему право на отсрочку, не представил", – отметили во Львовском областном ТЦК и СП.

Также, согласно информации от полиции Житомирской области, 7 февраля 2025 года Степан Бильченко получил вещевое обеспечение по назначению и отбыл на учебно-тренировочный полигон. В дороге мужчина выпрыгнул на ходу из автомобиля и получил телесные повреждения.

К слову, информацию о травмах, которые получил лаборант ЛНУ Степан Бильченко, распространил в сети близкий друг мужчины Влад Коновалов. Он утверждает, что Бильченко не имели права мобилизовать, ведь он имеет законные основания для отсрочки. Врачи, свою очередь, якобы обнаружили, что мужчина здоров и пригоден к службе.