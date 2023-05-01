Выезд за границу, отсрочка и повестки: как идет мобилизация студентов и кого могут призвать

Весной 2023 года в соцсетях понеслась "измена" – якобы украинским мужчинам запретят поступать в вузы. Власти уже успели назвать это вражеским ИПСО. Могут ли сейчас мобилизовывать студентов и для кого действует отсрочка?

24 Канал проанализировал, что происходит на самом деле с мобилизацией студентов во время военного положения. Традиционно помогает нам в этом адвокат адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак.

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Никто не запрещает мужчинам поступать в вузы

Право на образование в Украине гарантировано Конституцией. Закон о военном положении теоретически может ограничивать это право, однако это довольно сложный и не популярный в обществе шаг.

Если же предположить, что такой закон все же будет принят, дальше его ждет кропотливая проверка Конституционным судом на предмет соответствия основному закону.

Таким образом, "авторитетные анонимные телеграм-каналы" врут: никто право у мужчин на образование не отменяет. Другое дело, что некоторые мужчины этим правом откровенно злоупотребляют, и здесь уже должно вмешаться государство и урегулировать все проблемы.

Отсрочка от мобилизации для студентов

Согласно законодательству, украинские студенты вузов, а также учащиеся колледжей имеют право на отсрочку от мобилизации. Главное условие – они должны быть на дневной или дуальной форме обучения. Полный список определяет статья 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Отсрочка распространяется на:

соискателей профессионального (профессионально-технического),

профессионального высшего и высшего образования,

ассистентов-стажеров, аспирантов и докторантов, обучающихся по дневной или дуальной форме получения образования.

На заочников отсрочка не распространяется.

Что такое дуальная форма обучения Разновидность получения профессионального образования, согласно которому теоретический материал изучают в учебном заведении с педагогом, а практическое обучение проходит непосредственно на производстве.

Кто имеет отсрочку во время учебы

Учащиеся и студенты профессионально-технических училищ и колледжей;

студенты колледжей, университетов, институтов, академий;

аспиранты и докторанты исследовательских учреждений, учреждений высшего образования ІІІ-ІV уровней аккредитации, которые получили право на обучение аспирантов и докторантов;

ассистенты-стажеры.

Учеба в вузах имеет свою специфику. В Украине действует Болонская система, которая предусматривает три цикла обучения в высшей школе:бакалавриат, магистратуру и докторантуру. Каждый из них рассматривается как отдельный этап обучения.И если раньше бакалавриат и магистратура рассматривались как фактически единое целое, то сейчас это четко разделенные циклы – с экзаменами и определенным процессом поступления.

Таким образом, юноша (сейчас все это касается исключительно мужчин, а на мобилизацию женщин в Украине действует "мораторий" до 2027 года), который закончил бакалавриат, но планирует поступление в магистратуру, оказывается в статусе абитуриента и лишается права на отсрочку. Этот период закон определяет как "промежуточное время".

Так же, как и те мужчины, которые поступают в аспирантуру или докторантуру, в период между получением диплома магистра и собственно поступлением лишаются права на отсрочку на абсолютно законных основаниях и вновь приобретают это право, когда происходит их зачисление на обучение.

"Промежуточное время" – что это такое?

Украинские вузы имеют свои графики обучения, каникул и вступительных экзаменов. В большинстве случаев промежуточное время можно определить, как период между концом июня (завершением сессий и экзаменов) и концом августа или началом сентября, когда появляются приказы о зачислении на обучение.

В случае аспирантуры и докторантуры это, вероятно, даже большее время, ведь обучение там начинается намного позже, чем на магистратуре.

Владислав Юрчак обращает внимание на важный аспект – как быть, если человек получил повестку в промежуток между поступлением, но потом все же сдал успешно экзамены и поступил в магистратуру/аспирантуру/докторантуру?

Законодательством четко определен перечень оснований для увольнения с военной службы по призыву во время мобилизации во время действия военного положения, которые предусмотрены и пунктом 2 части 4 статьи 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе". В перечне этих оснований нет обучения, поэтому лицо, которое получило статус студента дневной или заочной формы обучения после мобилизации, не имеет права на увольнение с военной службы.

На практике мобилизованные студенты оспаривали приказы об их мобилизации в суде, однако суды заняли последовательную позицию и констатировали, что соответствующие приказы как акты индивидуального действия уже реализованы, а их действие исчерпано. А потому даже отмена таких приказов не повлекла бы за собой автоматическое увольнение лица с военной службы. Следовательно, поскольку факт обучения на дневной или дуальной форме обучения не является основанием для увольнения с военной службы по призыву, во время мобилизации и военного положения, суды массово отказывали в удовлетворении таких исков. То есть, лицо, которое получило статус студента уже после мобилизации в ряды Сил Обороны, лишено права на увольнение со службы,

– разъясняет коллизию эксперт.

Когда наступает промежуточное время:

после окончания колледжа, до поступления в университет;

для студентов – после окончания бакалавриата до поступления на магистратуру;

после окончания вуза до поступления на аспирантуру и соответственно перед поступлением на докторантуру.

Являются ли каникулы и академический отпуск промежуточным временем Нет, ни во время каникул, ни во время пребывания студента в академическом отпуске соответствующее лицо не теряет право на отсрочку от призыва во время мобилизации. Поскольку условием получения отсрочки от мобилизации является лишь уровень и форма получения образования (дневная или дуальная). Других критериев законом не предусмотрено. Следовательно, соответствующие лица в такие периоды продолжают считаться студентами, а потому не могут быть мобилизованными.

Повестки студентам

Отсрочка отменяется при отчислении или исключении. Таким образом, отсрочка от мобилизации действует только на период обучения.

Наличие права на отсрочку от мобилизации не означает иммунитет на получения повестки студентом. На практике это означает необходимость прибыть в ТЦК и СП для уточнения и проверки документов. Там нужно подать справку о причислении к вузу и заявление о предоставлении отсрочки (в произвольной форме). В свою очередь ТЦК и СП должен предоставить отсрочку (уже официально) и сделать соответствующую отметку в военно-учетном документе.

Отсрочка оформляется непосредственно в ТЦК и СП. Как правило, предоставлению отсрочки предшествует прохождение лицом военно-больничной комиссии (ВВК) и только после этого на основании предоставленных документов лицу предоставляется соответствующая отсрочка от призыва во время мобилизации,

– объясняет господин Юрчак.

Для получения отсрочки студенту нужно предоставить справку из учебного заведения, студенческий билет (при наличии), а также документы на подтверждение аккредитации учебного заведения, если лицо, например, учится в частном учебном заведении.

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Перечень документов, необходимых студентам для посещения ТЦК и СП

паспорт;

военный билет;

студенческий билет;

справка о причислении к числу студентов дневной формы обучения.

Если лицу отказывают в предоставлении отсрочки, при наличии подтверждающих документов, и такому лицу вручают повестку для присоединения к конкретной воинской части, в таком случае следует жаловаться в ТЦК и СП высшего уровня, в частности, в областные или города Киева ТЦК и СП.

В жалобе следует детально описать ситуацию, добавить подтверждающие документы и просить провести проверку законности действий работников районного ТЦК и СП.

В общем, здесь нужно очень четко отстаивать свою позицию, поскольку уже после мобилизации увольнение по этому основанию фактически будет невозможным. По поводу горячей линии Минобороны, то здесь, к сожалению, сложилась ситуация "люди жалуются, власть разводит руками", поэтому рассчитывать на горячую линию особо не стоит,

– объясняет эксперт.

Военно-врачебная комиссия для студентов

Для студентов важно постоянно иметь с собой документы, подтверждающие право на отсрочку, ведь если при попытке вручения повестки предъявить такие документы, то и сама повестка не будет выписана уполномоченными лицами ТЦК и СП.Впрочем, если вы и получили такую повестку, то не следует беспокоиться, поскольку при наличии документов соответствующее лицо не может быть мобилизовано без его согласия.

Медицинское освидетельствование военнообязанных проводится по решению начальника ТЦК и СП военно-врачебной комиссией соответствующего ТЦК и СП.

На практике большинство лиц, в частности студентов, при желании получить отсрочку проходят ВВК.

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Каждый военнообязанный осматривается хирургом, терапевтом, невропатологом, психиатром, окулистом, оториноларингологом, стоматологом, дерматологом, а по медицинским показаниям и врачами других специальностей.

Повторное медицинское освидетельствование военнообязанных, находящихся в запасе 1 и 2 разрядов, ранее признанных пригодными к военной службе или непригодными к военной службе в мирное время по состоянию здоровья проводится один раз в 5 лет,

– уточняет юрист.

Выезд студентов за границу – здесь все сложно

На сегодня студентам любых вузов (как украинских, так и зарубежных) запрещен выезд за границу.

С момента полномасштабного вторжения были внесены изменения в правила пересечения государственной границы, редакция которых сразу не предоставляла такой возможности. Но, несмотря на отсутствие прямых норм, такое пересечение осуществлялось лицами согласно письму (распоряжению) Администрации Госпогранслужбы Украины № 23-6855/0/6-22-х. от 17.03.2022 года и разъяснениям, размещенным на сайте Госпогранслужбы Украины.

Однако с 14 сентября 2022 года выезд мужчин-студентов иностранных вузов за границу во время военного положения в Украине стал невозможен из-за массовых спекуляций и на этом основании был признан утратившим силу цитируемого письма.

С этого момента законность отказов в пересечении границы студентами была предметом массовых исков таких студентов. Единая судебная практика в этом вопросе отсутствует и по состоянию на сегодняшний день этот вопрос окончательно должен решить Верховный Суд. Впрочем, на практике, даже получив положительное решение суда, студенты все равно не могут осуществить пересечение границы, поскольку соответствующее решение об отказе является фактически одноразовым актом и при повторном пересечении такие лица снова получают отказ.

– объясняет Владислав Юрчак.

Что касается возможности выезда за границу студентов, поскольку соответствующие лица и так не могут быть мобилизованными, то следует отметить, что исчерпывающий перечень оснований для отсрочки от призыва во время мобилизации установлен статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Так, правом на отсрочку пользуются также научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющие ученое звание и/или ученую степень, и педагогические работники учреждений профессионального (профессионально-технического) образования, общего среднего образования образования, при условии, что они работают соответственно в учреждениях не менее чем на 0,75 ставки, впрочем, указанным лицам также не разрешен выезд за границу, как и другим категориям лиц.

То есть, по логике законодателей, право на отсрочку от призыва во время мобилизации не порождает автоматически право на свободное пересечение государственной границы в условиях военного положения.

Могут ли мобилизовать студента, аспиранта, докторанта?

Да, но только по собственному желанию. Человек может добровольно мобилизоваться, даже если у него есть отсрочка от мобилизации в вузе или колледже. Собственно, таких случаев очень много – никто не может запретить человеку защищать свою страну.

Отсрочка от мобилизации студентов является скорее их правом, а не каким-то абсолютом, а потому в случае, когда лицо выявляет добровольное согласие на его мобилизацию, то такое лицо могут мобилизовать,

– успокаивает эксперт.

Чтобы отказаться от отсрочки, мужчина должен прийти в ТЦК и СП и написать заявление о своем желании и готовности стать добровольцем. Тогда он может быть мобилизован или заключить контракт с ВСУ и присоединиться к рядам защитников.