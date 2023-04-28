Жажда знаний или уклонения от призыва: как быть с 40-летними студентами

С момента объявления мобилизации в Украине в обществе есть высокий уровень социального напряжения из-за студентов в возрасте 40 лет. Впрочем, если отталкиваться от предписаний законодательства, то у военнообязанных мужчин нет ограничения в праве на образование, а значит, и получении права на отсрочку от мобилизации. Далее читайте в авторской колонке для сайта 24 Канала.

Злоупотребление правом на образование

Такая ситуация, как мне кажется, была обусловлена и упрощением доступа к обучению на платной форме. Поскольку в условиях военного положения было отменено проведение ВНО, вместо этого введен НМТ, а лиц на платную форму обучения могли зачислять исключительно на основании "мотивационных писем".

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Следует признать: доступность платной формы образования из-за отсутствия обязанности составлять ВНО/НМТ, наличие права на отсрочку от мобилизации, а также значительное количество аккредитованных вузов породило большое количество 40-летних студентов. Это привело к настоящему буму и росту количества студентов платной формы к невиданным ранее масштабам.

Право на образование – безусловное и гарантированное государством право каждого гражданина. Однако в этом случае, на мой взгляд, такие лица совершенно очевидно злоупотребляют таким правом.

Конституция Украины определена, что в условиях военного или чрезвычайного положения могут устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод с указанием срока действия этих ограничений. Кроме того, определены и те права, которые не могут быть ограничены. Однако гарантированное статьей 53 Конституции Украины право на образование в этот перечень не входит.

То есть законодатель допускает возможность введения ограничений по праву на образование в период военного положения.

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Как быть с такими "студентами"

Ситуация со студентами является следствием пробелов в правовом регулировании, которые можно было бы устранить следующими законодательными изменениями и средствами реагирования:

1) предусмотреть, что право на отсрочку в связи с обучением получают исключительно те лица, которые получают образование по соответствующему образовательно-квалификационному уровню впервые;

2) урегулировать вопрос о фактически безбарьерном доступе к платной форме обучения путем введения обязанности для соответствующих лиц составлять НМТ с определением проходного балла для каждой из специальностей;

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3) провести проверку учебных заведений, частных институтов, университетов и других учреждений, которые до начала мобилизации были "квази-университетами" и в которых постоянно был недобор, однако после начала мобилизации они с радостью начали массово принимать студентов на платную форму обучения;

4) осуществлять контроль за деятельностью "квази-университетов" на предмет того, действительно ли студенты дневной формы обучения учатся в таких заведениях и не является ли такой статус студента исключительно формальным и предоставляющим лицу право на отсрочку.

Сейчас в СМИ активно распространяется информация, что Кабмин намерен запретить мужчинам поступать в вузы для получения отсрочки от мобилизации. Впрочем, следует отметить, что соответствующие законодательные изменения являются не более чем слухами. Официальной информации о таких законодательных инициативах нет.

Теоретически, право на образование может быть ограничено во время военного положения. Однако такой механизм предусматривает необходимость комплексных изменений в законодательных актах как ВРУ, так и Кабмином. Сейчас ни один из указанных органов не предпринимает каких-либо действий в этом направлении, поэтому выпускникам школ и другим лицам не нужно волноваться по этому поводу.