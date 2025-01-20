Возможна ли мобилизация студентов до 25 лет: в ЦПД опровергли фейк о прохождении БОВП

В сети начали распространять информацию, что студенты, которые пройдут во время обучения базовую общевойсковую подготовку, а затем будут отчислены, подлежат мобилизации. В ЦПД рассказали, могут ли призвать на службу студента до 25 лет.

В Украине мобилизация проводится с 25 лет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.

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Что известно о мобилизации студентов

По словам Коваленко, до 25 лет на военную службу можно пойти только добровольно, подписав контракт. Именно поэтому мобилизация 18-летних студентов после прохождения БОВП невозможна.

Отметим, что студенты, которые получают первое высшее образование, также не подлежат мобилизации. Однако, мужчин, которые достигли 25-летнего возраста и учатся заочно или получают второе или третье высшее образование могут мобилизовать.

Напомним, что с сентября в украинских вузах вводят базовую общевойсковую подготовку для студентов. Она будет состоять из теоретического и практического курсов и продлится 300 академических часов.

Теоретический курс продлится 90 академических часов и станет обязательным для всех студентов. Зато практический продлится 210 академических часов. Его будут проходить только мужчины, годные к службе.