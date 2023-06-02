Мобилизация в Украине: могут ли призвать студентов и аспирантов

Из-за продолжительной агрессии России против Украины все большему числу людей приходится становиться на защиту нашего государства. Однако не все граждане подлежат призыву. Эксперт объяснил, касаются ли эти исключения тех, кто получает высшее образование во время войны.

Юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак объяснил, как в Украине работают законы в случае с мобилизацией студентов. Об этом информирует 24 Канал.

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Подлежат ли студенты и аспиранты призыву

Правозащитник заявил, что аспирантов и студентов нельзя мобилизовать, потому что у них есть отсрочка. При этом она является правом обучающихся в вузах, а не абсолютом. Поэтому студенты, аспиранты и даже докторанты могут служить только по собственному желанию.

Для этого им нужно посетить ТЦК и СП и написать заявление о своем желании и готовности стать добровольцем. Тогда они смогут избавиться от отсрочки и мобилизоваться или заключить контракт с ВСУ. Юрчак напомнил о большом количестве таких случаев и подчеркнул, что никто не может запретить человеку защищать родину.

Можно ли раздавать повестки студентам

По словам адвоката, право на отсрочку не дает иммунитета от повесток. Если студенты их получат, то они должны прийти в ТЦК и СП.

Там им нужно будет уточнить данные, проверить документы, предоставить справку о зачислении в вуз и в добровольной форме написать заявление об отсрочке. Юрчак добавил, что обычно перед получением отсрочки нужно пройти военно-больничную комиссию.

Для получения отсрочки студенты должны получать образование через дневную или дуальную форму обучения. На заочников она не распространяется.

Следует отметить, что мужчины временно теряют право на отсрочку при поступлении в магистратуру, аспирантуру или докторантуру. Потому что они получают статус абитуриента, пока их не зачислят снова в вуз. Так что им в этот период тоже могут вручить повестку.

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