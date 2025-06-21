Бронирование священников от мобилизации: кто попадет в список первым

В Украине официально утвердили список религиозных организаций, которые получат право бронировать военнообязанных священнослужителей. Однако на первом этапе бронь смогут получить только те священнослужители, которые являются руководителями религиозных организаций.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Эспрессо".

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Кто из священников будет подлежать бронированию

Начальник отдела по делам религии ГЭСС Вячеслав Горшков объяснил, что процедура бронирования священнослужителей от мобилизации будет иметь определенные отличия от механизма, предусмотренного для работников критически важных предприятий.

Предприятия самостоятельно бронируют своих работников, а священнослужителей будут бронировать работники нашей службы. Мы этот процесс готовимся запустить вот-вот. Нам еще должны предоставить доступ к Дії. То есть пока забронированных священников в Украине нет,

– сказал он.

По словам Горшкова, на первом этапе бронированию будут подлежать священнослужители, которые являются руководителями религиозных организаций – информацию о них можно автоматически подтянуть из Единого государственного реестра.

Впоследствии начнется процесс бронирования священников, которые официально трудоустроены в религиозных организациях. То есть если на приходе служит несколько священнослужителей, в первую очередь бронь получат только руководители.

Напомним, ранее в командовании Сухопутных войск заявили, что уважают право религиозных организаций на отсрочку для своих священнослужителей. В то же время военные подчеркнули, что процедура бронирования не должна создавать препятствий для комплектования личным составом военных формирований.