В ТЦК прокомментировали мобилизацию 28-летнего священника УПЦ МП в Ровенской области
- 28-летнего священника УПЦ МП Андрея Панасюка мобилизовали в ВСУ после того, как он находился в розыске за нарушение воинского учета.
- Панасюка признали годным к службе, и его мобильный телефон изъяли в учебном центре ВСУ для предотвращения утечки информации.
Настоятеля Михайловского храма УПЦ МП в селе Буща Андрея Панасюка мобилизовали в ряды Вооруженных сил Украины. Священник находился в розыске, а сейчас он в учебном центре, где у него изъяли мобильный телефон.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ZAXID.NET.
Что военные говорят о мобилизации священника?
В фейсбук-сообществе "Верующие (УПЦ)" рассказали 19 ноября, что на автобусной остановке в селе Здовбица полицейские задержали настоятеля храма села Буща, священника Андрея Панасюка. В сообществе заявили об "охоте" на священнослужителей УПЦ и призвали к огласке.
Начальник четвертого отдела Ровенского районного ТЦК и СП Роман Галибин объяснил журналистам, что 28-летний протоиерей Андрей Панасюк с апреля этого года считался нарушителем воинского учета, поскольку не явился в ТЦК по повестке. Поэтому система "Оберіг" автоматически сформировала сообщение о нарушении и передала его в Нацполицию.
Священник прошел ВВК после задержания, 19 ноября его признали годным к службе. Приказом начальника районного ТЦК его мобилизовали и направили в воинскую часть А4152, расположенной в селе Малая Любаша Ровенской области.
Военные рассказали, что пребывание Панасюка без телефона связано с правилами учебного центра ВСУ: мобильные устройства изымают для предотвращения утечки информации, которая может быть использована для корректировки вражеских ударов.
Что известно о случаях мобилизации священников?
Напомним, что 25 августа священника УПЦ МП Богдана Матвеева мобилизовали во время пешего хода в Почаевскую лавру.
В Тернопольском областном ТЦК и СП отметили, что во время действия военного положения у всех военнообязанных, которые имеют право на отсрочку или бронирование, должны быть оформлены все необходимые документы.
Кроме того, 10 июня священника Александра Московчука остановили на блокпосту и обнаружили, что он не состоял на воинском учете, после чего его признали годным к службе.