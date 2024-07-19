Кого мобилизуют первыми среди тех, кто обновил данные: ответ Минобороны

16 июля в Украине завершился срок для обновления данных. Гражданам, которые уточнили данные, могут начать поступать повестки на прохождение ВВК. В Минобороны объяснили, как будут определять, кого мобилизовать в первую очередь.

Заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко подчеркнула, что кого именно мобилизовать среди военнообязанных, которые обновили данные, будет решать Генштаб. Именно он формирует запрос по определенным критериям, таких как профессиональные навыки, возраст и отсутствие бронирования.

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Как будут определять, кого мобилизовать в первую очередь

Черногоренко вспомнила, что до того, как заработал "Оберіг", было немало случаев, когда повестка приходила человеку, который забронирован. Это была дополнительная трата времени и лишние переживания для мужчины, который нервничал из-за того, что в ТЦК не знают о его бронировании.

Впрочем, сейчас таких инцидентов не будет, уверяет чиновница. Благодаря реестру "Оберег" Минобороны отсекает всех, кто имеет броню и отсрочку, и работает с теми критериями, которые подает Генеральный штаб. По этим критериям ТЦК формируют перечни, а дальше работают через повестки и работу с каждым военнообязанным.

Ранее в Минобороны объясняли, что потребности ВСУ в личном составе значительно меньше, чем количество людей, которые уточнили данные, а потому призовут не всех.