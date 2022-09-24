Какие сроки военной службы в Украине

В Украине уже ровно 7 месяцев ведется полномасштабная война, развязанная россией. И ровно столько же – всеобщая мобилизация. Напомним, какие сроки военной службы в нашем государстве.

Поскольку в Украине минимум до 21 ноября – актуальная дата завершения военного положения – продолжается всеобщая мобилизация, то стоит знать о ней больше. Ознакомьтесь вместе с нами со сроками военной службы, если вас призовут в армию.

Читайте также В Минобороны рассказали, сколько защитников сейчас обороняют Украину

Какие сроки военной службы

Заметим, что мобилизация может быть как общей, так и частичной. Последнее происходит сейчас в россии. Кроме того, ее могут проводить как открыто, так и скрыто. До 21 сентября, когда путин издал соответствующий указ, в стране-агрессоре была именно скрытая мобилизация. А теперь коротко о сроках.

Общие сроки срочной службы

Для солдат и матросов, сержантов и старшин, которые проходят срочную военную службу в рядах Вооруженных Сил Украины, а также других военных формированиях – до 18 месяцев;

Для тех, кто во время призыва на срочную службу уже получил степень высшего образования магистра – до 12 месяцев.

Если вас призвали на военную службу, то сроки следующие:

офицерский состав, который служит по призыву – до 18 месяцев;

военнослужащие, которые служат по призыву во время мобилизации, на особый период – до завершения особого периода или объявления решения о демобилизации;

военнослужащие-резервисты, которые служат в особый период – сроки, которые определит Верховный главнокомандующий ВСУ.

Сроки службы по контракту

Лица рядового состава служат три года;

Лица сержантского и старшинского состава – от трех до пяти лет;

Курсанты высших военных учебных заведений и военных учебных подразделений военных вузов – время обучения в соответствующем учебном заведении.

Для офицерского состава:

Военнослужащие, окончившие военные вузы на должностях офицерского состава и получившие определенные специальности: летный состав авиации – 10 лет, другие – 5 лет;

Граждане, получившие первичное воинское звание после прохождения полного курса военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса или после аттестования до присвоения званий офицерского запаса – от двух до пяти лет;

Остальные граждане – от одного до пяти лет.

Следует понимать, что новый контракт может предусматривать продление службы. В этом случае термины таковы:

военнослужащие, которые проходят службу в должностях рядового состава – 3 года;

военнослужащие, которые служат в должностях сержантского и старшинского состава – от 3 до 5 лет;

офицерский состав – от 5 до 10 лет.

Напомним, что контракт продлевается исключительно по желанию военнослужащего. Без его согласия никто ничего делать не имеет права.

Напоследок добавим комментарий военного эксперта Петра Черника о выезде мужчин за границу. По его мнению, особенно с учетом частичной мобилизации в россии, думать об этом рано. Полностью откроют границы для военнообязанных мужчин только после завершения действия военного положения.

Достойно внимания – зачем путин экстренно проводит мобилизацию и "референдумы": смотрите видео