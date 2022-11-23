Кто не подлежит призыву во время мобилизации в Украине
В Украине продолжается проведение общей мобилизации. Призыву на военную службу подлежат военнообязанные от 18 до 60 лет.
Многих интересует, кто не подлежит военной службе в Украине. Детальнее об этом – расскажет 24 канал.
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Кто не подлежит мобилизации
- Лица, привлеченные к работе в органах государственной власти, критически важных предприятиях и организациях.
- Лица, признанные непригодными к военной службе по состоянию здоровья или возрасту.
- Лица, которые постоянно ухаживают за лицами, нуждающимися в заботе.
- Многодетные мужчины и женщины, у которых трое и более несовершеннолетних детей.
- Родители-одиночки и одинокие матери, воспитывающие по меньшей мере одного несовершеннолетнего ребенка.
- Мужчины и женщины в статусе опекунов и приемных родителей хотя бы одного несовершеннолетнего ребенка.
- Родители, воспитывающие несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью.
- Мужчины и женщины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время участия в боевых действиях.
- Мужчины и женщины, имеющие несовершеннолетнего ребенка и супруга, проходящего военную службу.
- Получатели профессионального высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся на дневной или дуальной формах получения образования.
- Депутаты Верховной Рады Украины и АР Крым, работники правоохранительных и антикоррупционных органов.
В Украине изменили сроки пребывания мужчин за границей
Срок пребывания мужчин за границей увеличился от 45 до 60 дней. Речь идет именно о выезде водителей за пределы страны.
Так, во время действия военного положения пропускать через границу граждан, имеющих лицензию на международные перевозки, могут только работники Госпогранслужбы. Они проверяют наличие водителя в специальной информационной системе от Укртрансбезопасности.
Кстати, из-за того, что в стране продолжается общая мобилизация населения, мужчины призывного возраста не могут пересекать границу страны. Впрочем, есть некоторые исключения.
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