Решили не возвращаться в Украину после начала военного положения: что ожидает этих мужчин

Многих украинских мужчин полномасштабная война застала за границей. Кто-то уже вернулся в Украину с начала военного положения, а кто-то нет. Рассказываем, что ожидает последних.

Поскольку действие военного положения, а также мобилизация в Украине продолжились, мужчины, оставшиеся за границей, имеют определенные страхи. Их интересует, будет ли их ожидать ответственность за то, что они не вернулись из-за границы после 24 февраля.

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Должны ли украинские мужчины вернуться

На этот вопрос попытался ответить юрист Ростислав Кравец. Он прежде прошелся по одному из отклонившихся на протяжении войны законопроектов. В нем говорилось о лишении гражданства тех мужчин, которые после начала полномасштабного вторжения не вернулись в Украину.

Правозащитник подчеркивает, что пока отсутствует ответственность за то, что мужчина решил не возвращаться из-за границы. А все потому, что это напрямую противоречит Конституции Украины.

Народные депутаты пытаются, было несколько законопроектов, которые имели за цель ввести ответственность за невозвращение мужчин в Украину. Что касается принуждения мужчин вернуться, то на самом деле это не только нарушение Конституции, но и нарушение логики,

– подчеркнул Кравец.

Он отметил, что наше государство все равно выиграет от того, что за границей находятся работники. Ростислав Кравец отметил, что поступления в казну нашего государства именно от работающих и проживающих за рубежом начинает превышать поступления от экспорта. Последний плавно возрождается благодаря коридору, но он все еще не на довоенном уровне.

Что касается штрафов, то они тоже не предусмотрены. Их взыскание с не вернувшихся из-за границы мужчин тоже может быть нарушением Конституции, а также прав человека. Более того, не предусмотрена, по словам юриста, и принудительная мобилизация, если мужчина вернулся в Украину с территории другого государства.

Можно ли игнорировать повестку

Накануне мы рассказывали, можно ли проигнорировать поход в военкомат, если вам уже вручили повестку. Адвокат Андрей Новак отметил, что вы не только получаете документ, но подписываетесь за это. Ваша подпись – проявление согласия посетить территориальный центр комплектования. Если это не сделать, то ожидает как административная, так и уголовная ответственность. Последняя предусматривает до 5 лет заключения.

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