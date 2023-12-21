Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в контексте обсуждения мобилизации, прежде всего, речь идет о справедливости. Об этом он сказал в эфире телемарафона в четверг, 21 декабря.

Смотрите также Это движение как на выезд, так и на въезд – ГНСУ о 6 тысячах мужчин, ежедневно пересекающих границу

Расходы на мобилизацию в Украине

Политик рассказал, куда пойдут 500 миллиардов гривен расходов, необходимых, по словам президента Владимира Зеленского, на мобилизацию такого количества украинцев.

Данилов объяснил, что бойцам с первой линии фронта платят более 100 тысяч гривен в месяц, и если умножить на 12, то будет "простая математика".

Он подчеркнул, что если говорить о справедливости, то действительно тем людям, которые находятся непосредственно на линии фронта, нужно давать возможность отдыхать и делать ротации. По словам Данилова, кто-то должен их замещать.

Секретарь СНБО отметил, что за один день или месяц 500 тысяч человек не призовут и процесс может растянуться, по меньшей мере, на год.

По мнению Данилова, в определенный промежуток времени некоторые украинцы "успокоились", полагая, что война – дело только военных.

А остальная страна должна жить своей собственной жизнью: ходить по казино, ночным клубам. Надо заканчивать. Потому что это так не работает. Подчеркиваю: мы должны быть единой системой, и все должны принимать в этом участие, а не избирательно, что кто воюет, а кто в казино сидит фишками бросается. Так не должно быть, это не о справедливости. Это совсем о разных вещах,

– резюмировал Данилов.

Мобилизация в Украине: последние новости